Redmi Note 8 Pro: specifiche complete e prezzo svelato

Svelati i dettagli pressoché completi del prossimo Redmi Note 8 Pro che sarà annunciato ufficialmente domani 29 agosto 2019: hardware e prezzo di vendita.

Già da un paio di settimane il web ci sta regalando sempre più informazioni sui prossimi smartphone di fascia media che Xiaomi presenterà sul mercato asiatico domani 29 agosto 2019.

Redmi Note 8 Pro svelate le principali caratteristiche: i dettagli

Oggi abbiamo di fatto quasi tutti i dettagli principali della versione Pro e il prezzo di vendita che verrà applicato nel mercato cinese per le varie varianti di memoria disponibili.

Display e design

Secondo quanto riportato dalla fonte in Cina, il Redmi Note 8 Pro monterà un display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel.

Il display sarà protetto da Gorilla Glass 5 e avrà una tacca a goccia nella parte in alto al centro nella quale sarà implementata la fotocamera anteriore per selfie da 20 megapixel.

Le dimensioni saranno pari a 161.3 x 76.4 x 8.8 mm con un peso complessivo di 199 grammi.

Chipset e memoria interna

All’interno del Redmi Note 8 Pro, Xiaomi ha deciso di utilizzare il chipset Mediatek Helio G90T (questo il suo primo Benchmark) che verrà affiancato da 6/8GB di ram e 64-128GB di memoria interna.

Sembra che la versione Note 8 normale avrà invece solo la versione da 4-64GB.

Multimedialità

Sulla scocca posteriore del dispositivo troviamo quattro sensori fotografici.

Il sensore principale sarà il Samsung GW1 con tecnologia Isocell da 64MP (1 / 1,7 “, pixel di 0,8 µm), abbinato ad un sensore grandangolare da 8MP, un sensore per le macro da 2MP (distanza focale pari a 2 cm) e infine un quarto sensore da 2MP per gli effetti di profondità.

Secondo i rumors il modello NON Pro si differenzierà solamente per il sensore principale che non sarà da 64MP ma bensì da 48MP.

Batteria, connettività e sistema operativo

Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro viene alimentato da una batteria interna da ben 4500 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida fino ad un massimo di 18W tramite USB Power Delivery.

Per quanto riguarda l’audio, troverete ancora il classico jack da 3.5 mm per le cuffie, ed è interessante sapere che su questo Note 8 Pro sarà presente anche il chipset NFC.

Come sistema operativo troveremo fin dall’uscita la versione Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata MIUI 10.

Prezzo di vendita in Cina: i primi dettagli

Ma vediamo ora ai prezzi di vendita che dovrebbero debuttare in Cina (in Europa se il modello in questione arriverà, costerà sicuramente di più).

Allora, il Redmi Note 8 Pro base da 6GB di ram e 64GB di rom avrà un costo in Cina di 1800 Yuan pari a 225 euro al cambio attuale; la versione 8GB di ram e 128GB di rom costerà invece 2100 Yuan ovvero al cambio attuale circa 265 euro.

Secondo l’informatore il Redmi Note 8 normale da 4GB di ram e 64GB di rom dovrebbe avere un prezzo di listino di 1200 Yuan ovvero 150 euro.

Non ci resta che aspettare domani per tutte le conferme del caso e maggiori informazioni in merito.