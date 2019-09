Redmi Note 8 Pro ufficiale in Italia: il prezzo di vendita

Xiaomi ufficializza in italia il nuovo smartphone android di fascia emdia Redmi Note 8 Pro che sarà disponibile in due tagli di memoria: ecco il prezzo di vendita.

Annunciato in Cina qualche settimana fa, il Redmi Note 8 Pro finalmente arriva anche in Italia tramite il portale ufficiale di Xiaomi Mi Italia.

Se non conoscete ancora il Redmi Note 8 Pro, queste sono le sue principali caratteristiche hardware confrontate con il Note 8 normale.

Redmi Note 8 Pro fa il suo debutto in Italia: ecco i prezzi ufficiali di listino

Giusto poco meno di una settimana fa alcuni rumors aveva indicato i possibili prezzi di vendita dei Note 8 Pro in Europa: si parlava di prezzi a partire da 259 euro.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che in Italia il Redmi Note 8 Pro da 6GB di ram e 64GB di memoria interna ha effettivamente un prezzo di listino pari a 259.90 euro.

Viene venduta pure la variante con 128GB di memoria interna, e in questo caso il prezzo di vendita sale a 299.90 euro quindi 40 euro in più per 64GB di memoria aggiuntiva.

Attenzione però: entrambi i nuovi dispositivi inizieranno la commercializzazione ufficiale nel nostro paese solo a partire dal 26 settembre 2019 alle ore 9.00 sul sito ufficiale Xiaomi Mi Italia.

Da quello che possiamo vedere saranno disponibili tre varianti di colore: il bianco, il verde ed il Nero.

Quali sono i punti forti del nuovo dispositivo dell’azienda cinese?

Sicuramente abbiamo la multimedialità con la presenza del primo sensore da 64MP per la fotocamera principale aiutato da altri tre sensori fotografici (grandangolare, macro e profondità).

Da non trascurare pure il nuovo chipset Mediatek Helio G90T con GPU ARM Mali G76 MC4 che offre prestazioni di tutto rispetto.

Ottima la batteria da ben 4500 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 18W.

Lato design lo smartphone è protetto da vetro Gorilla Glass 5 sia sul lato anteriore che posteriore, e i bordi sono tutti arrotondati con vetro ricurvo su tutti e quattro i lati.

E non dimentichiamoci pure la presenza del chipset NFC, che molti mi Fan hanno sempre ricercato.