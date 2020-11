Redmi Note 9 Pro 5G e Note 9 5G prezzo e data d’annuncio svelati (per la Cina)

Queste sono le ultime informazioni provenienti dalla Cina per quanto riguarda la data di annuncio e i prezzi di vendita dei prossimi Redmi Note 9 Pro 5G e Note 9 5G.

Qualche giorno fa vi avevamo informato che Xiaomi stava lavorando all’annuncio di due nuovi smartphone con tecnologia 5G che rimpinguerebbero ancora di più la gamma Redmi Note 9.

Stiamo parlando del Redmi Note 9 Pro 5G e del Redmi Note 9 5G.

Redmi Note 9 Pro 5G e Note 9 5G: la presunta data di annuncio e i prezzi di vendita in Cina

Nonostante entrambi i prodotti non sono stati ancora annunciati ufficialmente, alcune fonti dalla Cina affermano che i dispositivi saranno presentati ufficialmente in data 24 novembre 2020.

Questa è la presunta data di annuncio per il mercato locale (Cina), quindi se i prodotti arriveranno anche in Europa bisognerà attendere almeno un paio di settimane per l’annuncio europeo.

La versione 5G del Note 9 Pro sarà quella forse più interessante: si parla infatti di un processore Snapdragon 750G, un possibile display adattivo con frequenza di aggiornamento a 120Hz, una fotocamera principale da 108MP e una batteria importante sui 4800 mAh.

Per la versione Non pro ci si aspetta una fotocamera principale da 48MP, l’utilizzo del chipset Mediatek Dimensity 800 e una grande batteria da 5000 mAh.

Secondo la fonte in Cina la versione Pro 5G dovrebbe essere commercializzata ad un prezzo di listino a partire da 1499 Yuan che al cambio attuale fanno 193 euro.

Invece la versione Note 9 5G dovrebbe avere un prezzo di listino a partire da 999 Yuan, poco più di 128 euro!

Ovviamente i prezzi in Cina saranno decisamente più bassi rispetto a quelli previsti per il mercato Europeo (tasse, dogana eccetera).

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via