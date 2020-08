Redmi Note 9 Pro Certificato Google Android Enterprise Recommended

Il Redmi Note 9 Pro è di fatto il primo smartphone Xiaomi non Android One che è stato certificato Google Android Enterprise Recommended: i dettagli.

Per chi non lo sapesse ancora, nel 2018 Google ha lanciato un nuovo programma chiamato Android Enterprise Recommended.

Il Google Android Enterprise Recommended che cosa è? Il Redmi Note 9 Pro adesso ne fa parte

Il Google Android Enterprise Recommended è una certificazione rilasciata per tutti quegli smartphone con sistema operativo Android che secondo l’azienda americana sono adatti all’uso aziendale-lavorativo.

Per entrare nella lista, i dispositivi devono rispettare alcuni requisiti hardware, supportare l’implementazione in blocco con registrazione zero-touch, ottenere aggiornamenti di sicurezza Android con massimo 90 giorni di ritardo dal rilascio per un periodo costante di 3 anni, essere disponibili già sbloccati dal produttore o dal rivenditore, eccetera.

A partire da oggi anche il Redmi Note 9 Pro è stato certificato Android Enterprise Recommended (AER), aggiungendosi agli oltre 150 dispositivi già certificati da Google.

Questo sottolinea di fatto la bontà del prodotto e del suo supporto software da parte dell’azienda cinese.

Il Redmi Note 9 Pro comunque non è il primo smartphone Xiaomi che ha ottenuto tale certificazione

In passato anche gli Xiaomi MI A2, Mi A2 Lite e MI A3 sono stati certificati AER.

Di fatto però è il primo smartphone Xiaomi che non fa parte del programma Android One a ricevere tale certificazione.

Infatti il Note 9 Pro utilizza al momento Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11, e non la versione stock del sistema operativo mobile di Google.

