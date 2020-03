Redmi Note 9 Pro: ecco le caratteristiche del dopo Redmi Note 8 Pro

Svelate le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 9 Pro il successore dell’attuale Redmi Note 8 Pro: i dettagli al riguardo.

Giusto la settimana scorsa vi avevamo segnalato che Xiaomi presenterà in data 12 marzo 2020 la nuova generazione di smartphone di fascia media Redmi Note 9.

Redmi Note 9 Pro il successore del Redmi Note 8 Pro avrà queste caratteristiche

Saranno presentati due modelli: il Note 9 normale e il Note 9 Pro.

Oggi un informatore tramite il proprio account Twitter ha diffuso le presunte caratteristiche hardware principali del Redmi Note 9 Pro, che confermano i dati forniti dal database di GeekBench.

Secondo quanto riportato il Redmi Note 9 Pro si presenterebbe con:

Display da 6.67 pollici di diagonale con tecnologia LCD IPS, formato 20:9, risoluzione FHD+ e protezione Gorilla Glass 5;

Chipset Snapdragon 720G abbinato a 4-6GB di ram e fino a 128GB di memoria interna;

Fotocamera posteriore principale da 48MP;

Fotocamera grandangolare da 8MP;

Sensore Macro e sensore di profondità da 5MP;

Camera anteriore per selfie da 16MP posizionata nel forellino del display;

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 18W via Cavo;

Il telefono sarà commercializzato nei colori Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black.

Ovviamente il telefono debutterà il 12 marzo 2020 in Cina con il sistema operativo Android 10, ma non sappiamo ancora quando sarà commercializzato anche in Europa (Italia) e a che prezzo di vendita.

Attenzione: non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Non ci resta quindi che aspettare future informazioni in merito, ma tutti i dettagli saranno disponibili solo tra 3 giorni.

Fonte: Notizia via Twitter