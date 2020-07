Redmi Note 9 Pro 128GB Globale prezzo a 201 euro con coupon luglio 2020

Segnaliamo l’offerta con prezzo scontato tramite Coupon di luglio 2020 per lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6-128GB, tutti i colori disponibili, a 201 euro spedito.

Chi non lo sapesse ancora Xiaomi ha presentato da un un mesetto i nuovi Redmi Note 9 Pro in Italia in due versioni di memoria.

La variante da 6GB di ram e 64GB di rom costa di listino in Italia 269,90 euro, mentre la 6-128GB sale a 299,90 euro.

Per alcuni recensori questo è il miglior dispositivo per rapporto qualità/prezzo della serie Note 9 di Redmi: migliore fotocamera, ottima batteria, chipset NFC, processore Snapdragon 720G.

Redmi Note 9 Pro in offerta con coupon luglio 2020 con dettagli garanzia Europa 24 mesi Xiaomi.

Aggiornamento del 8 luglio 2020: aggiornati i prezzi che si sono abbassati di circa 25 euro rispetto a prima per la versione da 128GB! Tutti i colori disponibili.

Ebbene il Redmi Note 9 Pro Globale versione da 6GB di ram e 128GB di memoria interna è acquistabile al prezzo di 201,28 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice Coupon BGAFFN9P e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Banggood, quella prima del pagamento, come da esempio (immagine Pc Desktop):

Dettagli su Spedizione, garanzia e cosa significa smartphone Globale?

La spedizione inclusa è la EU Priority Line di Banggood che consegna il bene in 15-20 giorni lavorativi (spedizione da HK) senza farvi pagare la dogana.

I prodotti sono in magazzino, quindi la preparazione del pacco prima della spedizione avverrà entro 24 ore dall’acquisto.

La garanzia è di 1 anno diretta da Banggood, ma tranquilli c’è pure la garanzia Ufficiale Europa 24 mesi di Xiaomi.

Il dispositivo è Globale, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), c’è la banda 20 LTE 4G, il caricabatteria ha presa Europa.

In sostanza il dispositivo venduto da Banggood è identico a quello commercializzato ufficialmente in Italia, ma il prezzo è più basso di oltre il 20%.

Quali sono le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 9 Pro?

Facciamo un riassunto delle specifiche tecniche del Note 9 Pro di Xiaomi:

Display LCD IPS da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e protezione Gorilla Glass 5;

Processore Snapdragon 720G con GPU Adreno 618;

6GB di ram LPDDR4 abbinati a 64-128GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile;

Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 64MP f/1.9, 26mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12µm; Macro da 5MP f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm, AF; Profondità da 2MP;

Fotocamera anteriore per selfie da 16MP inserita nel forellino nel display in alto al centro;

Registrazione video in Ultra HD 4K a 30 fps, in Super Slow Motion 960 fps in 720P;

Connettività LTE 4G Dual Sim, Wifi AC dual Band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, chipset NFC, porta ad infrarossi, porta USB Type C;

Scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale;

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 30W;

Dimensioni pari a 165.8 x 76.7 x 8.8 mm per 209 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11.

