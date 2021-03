Redmi Note 9 Pro 6-64/128GB Globale prezzo da 170 euro con coupon spedizione da Italia

Segnaliamo l’offerta con prezzo scontato tramite Coupon per lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6-64/128GB, vari colori, da 170 euro spedizione da Italia inclusa: i dettagli.

Chi non lo sapesse i Redmi Note 9 Pro in Italia vengono venduti in due versioni di memoria.

La variante da 6GB di ram e 64GB di rom costa di listino in Italia 269,90 euro, mentre la 6-128GB sale a 299,90 euro (salvo promozioni).

Per alcuni recensori questo è il miglior dispositivo per rapporto qualità/prezzo della serie Note 9 di Redmi: migliore fotocamera, ottima batteria, chipset NFC, processore Snapdragon 720G.

Redmi Note 9 Pro 6-64/128GB in offerta da 170 euro con nuovo coupon e spedizione da Italia: i dettagli

Aggiornamento del 8 marzo 2021: nuovo coupon di inizio marzo 2021 per le versioni 64-128GB di memoria interna con prezzo aggiornato e spedizione da Italia.

Il Redmi Note 9 Pro Globale versione da 6GB di ram e 128GB di memoria interna, colore verde, è acquistabile al prezzo di 197,10 euro (spedizione inclusa da Italia) utilizzando il codice Coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK https://ebay.us/qJcjRO.

La versione con 6GB di ram e 64GB di memoria interna, nei colori bianco e verde, è acquistabile al prezzo di 170,10 euro (spedizione da Italia già inclusa) utilizzando il codice coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK https://ebay.us/BdGKly.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Ebay Italia, quella prima del pagamento, come da esempio Pc Desktop (attenzione prezzi e coupon potrebbero non essere aggiornati nell’immagine):

Dettagli su Spedizione, garanzia e cosa significa smartphone Globale?

La spedizione inclusa è la Poste italiane per la versione 64GB, mentre la versione 128GB utilizza il corriere Bartolini.

La consegna per la versione da 64GB avverrà in 8-10 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine (comprensivo preparazione pacco); quella per la versione da 128GB 7-8 giorni lavorativi (controllate sempre le date!).

Per entrambi i dispositivi c’è la garanzia Ufficiale Europa 24 mesi di Xiaomi.

Il dispositivo è Globale, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), c’è la banda 20 LTE 4G, il caricabatteria ha presa Europa.

Quali sono le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 9 Pro?

Facciamo un riassunto delle specifiche tecniche del Note 9 Pro di Xiaomi:

Display LCD IPS da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e protezione Gorilla Glass 5;

Processore Snapdragon 720G con GPU Adreno 618;

6GB di ram LPDDR4 abbinati a 64-128GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile;

Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 64MP f/1.9, 26mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12µm; Macro da 5MP f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm, AF; Profondità da 2MP;

Fotocamera anteriore per selfie da 16MP inserita nel forellino nel display in alto al centro;

Registrazione video in Ultra HD 4K a 30 fps, in Super Slow Motion 960 fps in 720P;

Connettività LTE 4G Dual Sim, Wifi AC dual Band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, chipset NFC, porta ad infrarossi, porta USB Type C;

Scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale;

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 30W;

Dimensioni pari a 165.8 x 76.7 x 8.8 mm per 209 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11.

