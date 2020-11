Redmi Note 9 Pro (India) riceve Android 11 con MIUI 12 Beta Stabile

Gli utenti Indiani del programma beta stanno ricevendo la versione Android 11 con MIU 12 Stabile per il loro Redmi Note 9 Pro, ovvero il Redmi Note 9S per il mercato globale.

Buone notizie per tutti coloro che possiedono un Redmi Note 9S, dato che sono giunte alcune interessanti notizie dall’India.

Redmi Note 9 Pro (India) ovvero Redmi Note 9S si aggiorna alla beta finale stabile di Android 11 con MIUI 12

Vari feedback affermano infatti che il Redmi Note 9 Pro versione India, ovvero il Redmi Note 9S a livello Globale, ha iniziato a ricevere tra gli utenti beta la versione stabile e finale di Android 11 con la MIUI 12.

Non si tratta quindi del Redmi Note 9 Pro venduto a livello Globale (quindi anche in Italia), perché quest’ultimo ha un hardware diverso anche se hanno lo stesso nome commerciale.

Inoltre Essendo ancora una release beta potrebbero volerci ancora alcuni giorni, previo controllo e feedback da parte dei beta tester, prima del rilascio ufficiale per tutti gli utenti Indiani.

Molto probabilmente quando in India sarà rilasciata la versione finale di Android 11 con MIUI 12 per il Redmi Note 9 Pro (versione india), a livello internazionale potrebbe iniziare a diffondersi anche l’aggiornamento per la versione Globale, ovvero il Redmi Note 9S.

Per i più curiosi quest’aggiornamento firmware ha seriale/build MIUI 12.0.1.0 RJWINXM ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso di circa 2.3GB.

Vedremo come la situazione si evolverà nelle prossime settimane, e vi aggiorneremo se sarà disponibile l’aggiornamento ufficiale anche per il Redmi Note 9S.

Fonte: Via