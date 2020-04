Redmi Note 9 ufficiale! Ecco il Note 9 Pro globale: il prezzo

Xiaomi ha ufficializzato il Redmi Note 9 e la variante Globale del Note 9 Pro Max. Ecco le principali caratteristiche del primo e i prezzi di vendita di entrambi.

Dopo aver ufficializzato il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite in Europa (Italia compresa), l’azienda cinese ha anche svelato per il mercato internazionale il Redmi Note 9 e il Redmi Note 9 Pro.

Il Redmi Note 9 Pro è la versione Globale del Note 9 Pro Max: prezzo di vendita in Europa

Il Redmi Note 9 Pro non è altro che la versione Globale del Note 9 Pro Max già commercializzato in Cina e in India.

Il Note 9 Pro arriverà sui mercati internazionali a partire da metà maggio 2020 in due versioni e ai seguenti prezzi:

Versione da 6GB di ram e 64GB di rom al prezzo di 250 euro ;

al prezzo di ; modello con 6GB di ram e 128GB di rom al prezzo di circa 275-280 euro.

Questo Note 9 Pro Globale sarà disponibile nelle colorazioni verde, bianco e grigio.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità per il mercato italiano, quindi non sappiamo quanto effettivamente costeranno: si prevedono prezzi leggermente superiori per via delle tasse più elevate.

E’ stato poi ufficializzato pure il Redmi Note 9 base che si differenzia dai precedenti modelli perché monta un chipset Mediatek e non Qualcomm.

Redmi Note 9 ufficiale: le principali caratteristiche tecniche

Il Note 9 si presenta con un display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+.

Questo pannello ha un forellino in alto a sinistra nel quale è inserita la fotocamera anteriore per selfie con sensore da 13MP.

Sulla scocca posteriore troviamo quattro fotocamere così composte:

Sensore principale da 48MP Samsung GM1 ;

; Grandangolare da 8MP;

Macro da 2MP;

Sensore di profondità da 2MP.

A differenza del Note 9S, già in commercio in Italia, il Note 9 base monta lo scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore e non su quella laterale.

All’interno il nuovo smartphone di Xiaomi utilizza il chipset Mediatek Helio G85, un Octa-Core con GPU Mali-G52.

E’ un chipset che sulla carta dovrebbe avere buone prestazioni generali per la fascia di prezzo, che comunque saranno minori rispetto al chipset Helio G90T montato sul Redmi Note 8 Pro.

Al chipset Mediatek vengono abbinate queste varianti di memoria:

3GB di ram e 64GB di rom ;

; 4GB di ram e 128GB di rom.

Punto forte dello smartphone, come il suo fratello maggiore Note 9S, è la presenza di una potente batteria da 5020 mAh che supporta anche la ricarica rapida fino a 18W via cavo.

Interessante sapere che il telefono monta il chipset NFC, ha la porta ad infrarossi e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Come sistema operativo il Redmi Note 9 ha installato Android 10 che è personalizzato con l’interfaccia MIUI 11.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, non abbiamo ancora delucidazioni sul prezzo ufficiale in Europa e se il modello effettivamente verrà commercializzato in Italia.

Al momento la versione da 3GB di ram e 64GB di rom ha un prezzo di listino che al cambio fanno 183 euro, mentre la variante da 4GB di ram e 128GB di rom sale a 230 euro al cambio attuale.

Il telefono dovrebbe iniziare la commercializzazione a partire da metà maggio 2020 nei colori bianco, verde e grigio.