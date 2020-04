Redmi Note 9S 6-128GB in offerta lampo al prezzo di 229 euro (tutti i colori)

Disponibile all’acquisto per breve tempo (offerta lampo) il nuovo Redmi Note 9S, successore del Redmi Note 8 Pro, al prezzo di 229 euro: ecco i dettagli.

Torna nuovamente disponibile il successore dell’attuale Redmi Note 8 Pro, ovvero il Redmi Note 9S che è la versione Globale del Redmi Note 9 Pro presentato in India qualche settimana fa.

Redmi Note 9S in offerta lampo: il prezzo è di 229 euro per la versione 6-128GB con tutti i colori disponibili

Si tratta di un offerta lampo, quindi a tempo limitato (48 ore al momento) nel quale è possibile acquistare il dispositivo con uno sconto abbastanza interessante.

Per chi vuole in anteprima il Redmi Note 9S (tutti i colori: bianco, blu, grigio) da 6GB di ram e 128GB di memoria interna può acquistarlo al prezzo di 229,68 euro (spedito) utilizzando il seguente LINK.

Aggiornamento lampo: pure la versione 4-64GB (tutti i colori) è disponibile all’acquisto al prezzo di 209 euro (circa) da questo LINK con spedizioni dal 27 aprile 2020).

Inoltre seguendo questo LINK potete inoltre ottenere un codice Coupon (in alto a destra dello schermo) per dispositivi Xiaomi per un ulteriore sconto di 7.42 Euro per una spesa sopra i 185.60 euro utilizzabile una volta sola e solo per utenti registrati.

Il prezzo quindi scende come da immagine di esempio (il codice coupon è personalizzato e sarà disponibile tra le scelte automatiche):

Tutti e tre i colori sono disponibili alla spedizione a partire dal 16-23 Aprile 2020, e i tempi di spedizione tramite EU Priority Line sono di 15-25 giorni lavorativi.

Parliamo di spedizioni, cosa vuol dire smartphone globale, la garanzia

La spedizione Eu Priority Line (da selezionare prima dell’acquisto) garantisce la spedizione tramite corriere (Bartolini o GLS) e non vi fa pagare le spese doganali (Spedizione da HK).

I tempi di spedizione si sono allungati a causa dell’emergenza Coronavirus che ha rallentato il traffico di merci in Europa.

Questa comunque rimane un occasione per ricevere in anteprima Europea il Redmi Note 9S Globale che Xiaomi non ha ancora ufficializzato nel nostro paese.

Infatti si tratta del dispositivo con rom Globale: ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono i servizi Google, c’è la banda 20 LTE 4G.

Gearbest Italia inoltre vi garantisce lo smartphone con 2 anni di garanzia Europa: in caso di guasto o problemi il dispositivo non va rispedito in Cina ma bensì presso un centro assistenza localizzato in Europa.

Quali sono le migliorie del Redmi Note 9S rispetto al Redmi Note 8 Pro?

Il Redmi Note 9S ha un display più grande rispetto al modello Note 8 Pro ma mantiene un design con dimensioni simili; supporta l’HDR 10 e raggiunge 450 nits di luminosità.

Non c’è la tacca per la camera anteriore, dato che è presente il forellino nel display posizionato in alto al centro.

Ha il nuovo chipset Snapdragon 720G che fornisce prestazioni superiori all’Helio 90T, e consumi minori considerato che è prodotto a 8nm e non a 12nm.

C’è un importante incremento della batteria che passa a 5020 mAh (contro i 4500 mAh del Note 8 Pro) e c’è sempre la ricarica rapida via cavo a 18W (caricabatteria incluso nella confezione).

Secondo il produttore il telefono garantisce fino a 33 ore di chiamate telefoniche, 16 ore di navigazione con wifi, fino a 13 ore di gaming e 147 ore di riproduzione musicale.

Da notare poi la presenza dello scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale e non sulla scocca posteriore: questo migliorerà l’esperienza d’uso dato che per esempio non dovrete più alzare lo smartphone da un tavolino per sbloccarlo).

Infine il telefono gode di una certificazione per resistenza agli schizzi d’acqua (non potete farci il bagno per concretezza), e ha protezione Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro (rifiniture in vetro).

Per quanto riguarda la multimedialità il Note 9S forse è un pelino peggio del Note 8 Pro per la fotocamera selfie ma dovrebbe migliorare le foto con le fotocamere principali (quattro) anche se il Note 8 Pro ha sulla carta più megapixel.