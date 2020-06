Redmi Note 9s con problemi Wifi per alcuni utenti: fix in arrivo

Alcuni utenti possessori di un Redmi Note 9s hanno riscontrato problemi di perdita di connessione Wifi quando il display è spento con il telefono in stand-by.

Se avete acquistato un Redmi Note 9s e ogni tanto notate che la vostra connessione Wifi smette di funzionare o si disconnette non siete i soli.

Redmi Note 9S: alcuni utenti segnalano un bug che affigge la connessione Wifi

Sul forum ufficiale Mi Community un discreto numero di clienti Xiaomi ha segnalato che questo bug al Wifi si presenterebbe quando il Note 9S va in stand-by.

Di fatto in Stand-by alcuni Note 9s disconnettono la connessione Wifi, e l’utente quando riutilizza lo smartphone si ritrova senza connessione Wifi o con una connessione Wifi che non funziona.

Gli utenti per risolvere il problema devono allora manualmente chiudere e riattivare la connessione Wifi per farla funzionare come prima.

Il bug in questione si presenta anche con l’ultima release software della MIUI 11, ovvero la 11.0.3 uscita proprio in questi giorni.

Al momento non è ancora chiaro se il problema riguarda un problema relativo solo al software o un problema hardware relativo ad un numero limitato di smartphone.

Da quello che abbiamo letto su un forum Reddit dedicato a Xiaomi, sembra che l’azienda cinese sia venuta al corrente del problema e adesso stia indagando sul fatto.

E’ quindi molto probabile che se il problema riguarderà la gestione software del dispositivo sarà rilasciato al più presto un fix con un prossimo aggiornamento via OTA.

Se invece il problema è hardware, gli utenti potranno portare in garanzia i loro Redmi Note 9s per la riparazione/sostituzione.

Fonte: Mi Community