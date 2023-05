Redmi Note 9S e 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite fine supporto software

I Redmi Note 9S e Note 9 Pro insieme allo Xiaomi Mi Note 10 Lite non riceveranno più aggiornamenti software Android (e sicurezza): è terminato il loro ciclo di supporto.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Redmi Note 9S, Note 9Pro e del Mi Note 10 Lite che forse è tempo di iniziare a pensare di cambiare il vostro smartphone android con qualcosa di più recente.

Xiaomi oggi ha infatti aggiornato la lista degli smartphone android che entrano a far parte dei dispositivi EOS (End of Service).

Redmi Note 9S, Note 9 Pro e Xiaomi MI Note 10 Lite fine supporto software: ecco cosa dovete sapere

Di fatto tutti questi smartphone a partire dal mese di giugno 2023 non riceveranno più aggiornamenti dal punto di vista del sistema operativo, ma anche per quanto riguarda le patch di sicurezza Android.

Ovviamente va ribadito che i tre smartphone continueranno a funzionare senza nessun problema anche con la fine del supporto software da parte di Xiaomi.

Però se utilizzate questi smartphone per attività sensibili, come home banking, dati personali, lavoro etc, è consigliabile pensare di acquistare un prodotto con patch di sicurezza android aggiornate.

Bisogna comunque dire che Xiaomi ha garantito un buon supporto software per questi tre dispositivi, considerato che si tratta di smartphone di fascia media-bassa che hanno subito cali di prezzi anche importanti.

Infatti il Redmi Note 9S e 9 Pro sono usciti sul mercato a marzo-aprile 2020 con Android 10 e MIUI 12 e hanno ricevuto l’aggiornamento alla MIUI 14 con sistema operativo Android 12.

Gli Xiaomi Mi Note 10 Lite sono usciti a maggio 2020, anche loro con Android 10 e MIUI 12, e si sono aggiornati alla MIUI 14 con Android 12.

Di fatto si tratta di 2 aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di supporto software (sicurezza) completo.

Ci sono produttori come Samsung che offrono 4 anni di supporto software per questa fascia di prezzo, ma spesso i dispositivi Samsung costano sempre un po’ di più e si svalutano meno con le offerte.

Infine va detto che seppur i tre smartphone fanno parte della lista di fine servizio, Xiaomi potrebbe aggiornarli nei casi in cui vengano individuate falle di criticità particolarmente critiche che necessitano a tutti costi di una patch.

Fonte: Via

