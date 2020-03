Redmi Note 9S (Pro) prenotabile: prezzo da 199 euro con Bonus Deposito

Potete acquistare il nuovo Redmi Note 9S (Pro) in anteprima mondiale prenotandolo sul sito Gearbest Italia con prezzo da 199 euro grazie al bonus deposito.

Xiaomi ha annunciato un paio di settimane fa i nuovi Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, che sono i successori degli attuali Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 9S (Pro) è ufficiale alla vendita in prevendita: ecco il prezzo con bonus Deposito

Oggi il sito Gearbest Italia ha attivato in anteprima mondiale la prenotazione globale della versione Redmi Note 9 Pro che da noi si chiamerà Redmi Note 9S.

Per i più curiosi, potete conoscere tutte le principali caratteristiche dei nuovi Note 9 Pro e Pro Max di Redmi.

Essendo una prenotazione c’è la possibilità di ottenere un sconto attraverso un bonus deposito: si depositano subito 10 dollari (9.5 euro) e al momento della spedizione pagherete 40 dollari in meno (38 euro).

Il bonus deposito funzionerà solo per i primi 2000 acquirenti, quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Il Redmi Note 9S versione Globale (quello che sarà venduto anche in Europa-Italia) con spina EU si può acquistare in due varianti:

Versione da 4GB di ram e 64GB di rom tutte le colorazioni al prezzo di 199 euro con bonus deposito (237 euro senza) seguendo questo LINK.

al prezzo di (237 euro senza) seguendo questo LINK. Versione da 6GB di ram e 128GB di rom tutte le colorazioni al prezzo di 237 euro con bonus deposito (266 euro senza) seguendo questo LINK.

Attenzione controllate le date di spedizione!

La versione 4+64 Bianca sarà spedita solo dal 27 aprile 2020, la versione Nera e BLU dal 13 aprile 2020.

Invece la variante 6+128GB Bianca e Nera e BLU spedizioni dal 27 aprile 2020.

Tutti i modelli hanno spedizione Italy-EU Express (Linea prioritaria da selezionare) già compresa nel prezzo, spedizioni che vi consegna il bene tramite corriere senza farvi pagare la dogana in circa 10-18 giorni lavorativi.

Considerati gli eventuali problemi dovuti al CoronaVirus e le date di spedizioni, non dovreste avere problemi in futuro per i tempi di consegna dato che le spedizioni inizieranno solo da metà-fine aprile 2020 e la situazione potrebbe essere migliorata.

Al momento questa sembra essere l’unica possibilità per avere in anteprima il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi prima di tutti gli altri.

Gearbest Italia garantisce il Note 9S con 2 anni di garanzia Europa, ovvero in caso di problemi il telefono no va rispedito in Cina ma presso un centro assistenza in Europa (Spagna-Francia di solito): risparmierete molto tempo.

La rom è globale, ovvero la stessa per i modelli venduti in Europa, con i servizi Google, la banda 20 LTE, il supporto al multilingua, gli aggiornamenti ufficiale tramite modalità OTA eccetera.

Quali sono le migliorie del Redmi Note 9S rispetto al Redmi Note 8 Pro?

Il Redmi Note 9S ha un display più grande rispetto al modello Note 8 Pro ma mantiene un design con dimensioni simili; supporta l’HDR 10 e raggiunge 450 nits di luminosità.

Ha il nuovo chipset Snapdragon 720G che fornisce prestazioni superiori all’Helio 90T, e consumi minori considerato che è prodotto a 8nm e non a 12nm.

C’è un importante incremento della batteria che passa a 5020 mAh (contro i 4500 mAh del Note 8 Pro) e c’è sempre la ricarica rapida via cavo a 18W (caricabatteria incluso).

Da notare poi la presenza dello scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale e non sulla scocca posteriore: questo migliorerà l’esperienza d’uso.

Infine il telefono gode di una certificazione per resistenza agli schizzi d’acqua, e ha protezione Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro.

Per quanto riguarda la multimedialità il Note 9S forse è un pelino peggio del Note 8 Pro per la fotocamera selfie ma dovrebbe migliorare un po’ le foto con le fotocamere principali (quattro) anche se il Note 8 Pro ha più megapixel.

Vi ricordo pure le ultime promo sui Redmi Note 8 Pro da 64GB acquistabili a meno di 190 euro con coupon.