Redmi Note 9S ufficiale in Italia: i prezzi di listino dello Xiaomi Mi store

Xiaomi ha ufficializzato sullo store italiano il Redmi Note 9S, l’ultimo smartphone android di fascia media dell’azienda cinese: i prezzi di listino.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Xiaomi aveva annunciato la variante internazionale del Redmi Note 9 Pro, chiamandola Redmi Note 9S.

Redmi Note 9S è ufficiale in Italia: ecco il prezzo di vendita di listino

Oggi abbiamo l’ufficialità che questo smartphone di fascia media sarà commercializzato ufficialmente anche in Italia presso lo Xiaomi Mi Store e nei rivenditori italiani autorizzati.

Il Note 9S è di fatto il successore dell’attuale Redmi Note 8 Pro, dispositivo che è piaciuto a molti per il suo buon rapporto qualità/prezzo.

Da quello che possiamo vedere sullo Xiaomi MI Store il nuovo Redmi Note 9S sarà meno caro di 30 euro rispetto al Note 8 Pro, sia nella versione base che top.

Infatti il Note 9S sarà disponibile nella versione da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di listino di 229 euro.

La variante con 6GB di ram e 128GB di rom sarà invece venduta al prezzo di listino di 269 euro.

Entrambe le versioni saranno disponibili nei colori white, blue e Gray.

Sfortunatamente Xiaom Mi Italia non ha ancora iniziato le vendite effettive del dispositivo, dato che è presente solo il tasto “avvisami”.

Sulla carta il nuovo Redmi Note 9S dovrebbe iniziare la commercializzazione a inizio/metà maggio 2020, ma forse la disponibilità non sarà elevata a causa dei problemi causati dal Coronavirus.

Vi segnalo già un offerta con coupon su Gearbest Italia con il prezzo della versione 4+64GB spedito 197 euro.

Chi non conosce il prodotto può leggere tutte le sue principali caratteristiche che sono identiche come già detto al Redmi Note 9 Pro venduto in Cina.

Chi non ha troppa voglia di leggere, in sintesi il Note 9S avrà:

Display LCD IPS da 6.67 pollici FHD+ con forellino per la camera anteriore da 16 megapixel e protezione Gorilla Glass 5;

Processore Snapdragon 720G con 4 o 6GB di ram e 64-128GB di rom;

Quattro fotocamere posteriori: principale da 48MP, grandangolare 8MP, Macro 5MP, Profondità 2MP;

Batteria interna da 5020 mAh e ricarica rapida da 18W;

Dimensioni 65.5 x 76.68 x 8.8 mm per 209 grammi con scocca certificata P2i per gli schizzi d’acqua;

Connettività dual sim LTE 4G, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB Type-C, radio FM, jack da 3,5 mm per le cuffie.

Sulla carta potrebbe diventare un best-buy o un buon affare per la fascia media del mercato: vedremo!