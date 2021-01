Redmi Note 9T 5G ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato in Italia il nuovo Redmi Note 9T 5G, la variante globale del Redmi Note 9 5G in Cina: prezzo di listino e caratteristiche principali.

Xiaomi ha ufficializzato giusto ieri 8 gennaio 2021 due nuovi smartphone della serie Redmi Note 9, una delle più fortunate e vendute gamme di smartphone dell’azienda cinese.

Stiamo parlando del Redmi Note 9T 5G e del Redmi 9T: qua si occuperemo del primo.

Redmi Note 9T 5G arriva in Italia: ecco il prezzo ufficiale di listino e le principali caratteristiche hardware

Display e design

Il Note 9T 5G offre un display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel (395PPI), rapporto di contrasto: 1500:1, 450 nits di luminosità tipica, frequenza di aggiornamento a 60Hz e formato 19,5:9.

Il pannello è protetto da Gorilla Glass 5 e offre la modalità lettura, modalità notte, e luce blu ridotta certificata TÜV Rheinland.

Il Redmi Note 9T 5G ha dimensioni pari 161.96mm × 77.25mm × 9.05mm per un peso complessivo di 199 grammi.

La scocca in plastica ha una rifinitura 3D che non trattiene le ditate, ha la certificazione per la resistenza agli schizzi d’acqua e sarà disponibile nei colori Daybreak Purple e Nightfall Black.

Processore e Memoria

All’interno dello smartphone viene utilizzato il chipset Mediatek Dimensity 800U prodotto con processo produttivo a 7nm e architettura Octa Core:

2x ARM Cortex A76 cores @ 2.4GHz +

6x ARM Cortex A55 cores @ 2GHz.

Come GPU troviamo la Mali-G57 MC3.

Il chipset che supporta la connettività 5G, è abbinato a 4GB di ram e a 64/128GB di memoria interna con tecnologia rispettivamente UFS 2.1 e UFS 2.2.

La memoria interna rimane comunque espandibile con MicroSD.

Multimedialità

Lo smartphone presenta una fotocamera anteriore dedicata ai selfie da 13MP (f/2.2) integrata nel forellino posizionato in alto a sinistra del display.

Nella scocca posteriore troviamo il modulo fotografico composto da 3 sensori:

Principale da 48MP 1/1.2″, 4in1 pixel binning, f/1.79;

Macro da 2MP con distanza focale 4 cm e Pixel da 1.75μm;

Profondità da 2MP con Pixel da 1.75μm.

Si possono registrare video in formato Ultra HD 4K a 30fps, FHD a 60 fps, e in Slow Motion FHD a 120 fps.

L’audio è migliorato grazie alla presenza degli altoparlanti stereo.

C’è la certificazione Widevine L1.

Connettività

Oltre al supporto alla connettività 5G, troviamo lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il chipset NFC, il Bluetooth 5.1, il Wifi 5 Dual Band, la porta ad infrarosso, il jack da 3.5mm per l’audio, GPS + Glonass + Galileo, la porta USB Type C.

Batteria

Interessante il fatto che il Redmi Note 9T 5G utilizzi una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W.

Xiaomi afferma che la batteria può reggere tranquillamente fino a 800 cicli di ricarica senza perdere una significativa capacità, quindi sulla carta oltre 3 anni senza troppi problemi con un utilizzo medio.

Sistema operativo

Sfortunatamente questo Note 9T 5G debutta sul mercato ancora con Android 10 personalizzato dalla MIUI 12, ma sicuramente verrà aggiornato ad Android 11.

Prezzo e disponibilità in Italia del Redmi Note 9T 5G

Questo dispositivo 5G sarà commercializzato in Italia a partire dal 25 gennaio 2021 nelle due varianti di memoria:

4/64GB venduto al prezzo di 269 euro;

4/128GB disponibile al prezzo di 299 euro.

Nei giorni 25/26 gennaio 2021 la versione da 64GB sarà in promo sul sito ufficiale Xiaomi Mi Italia a 239 euro.