Redmi Note 9T in arrivo: sarà la versione internazionale del Redmi Note 9 5G?

Xiaomi sta lavorando ad un “nuovo” smartphone con il nome commerciale di Redmi Note 9T: dovrebbe essere la versione internazionale del Redmi Note 9 5G venduto in Cina.

Ormai ci siamo abituati alle scelte di marketing (un po’ discutibili) che Xiaomi applica per il mercato cinese e per quello internazionale: ovvero commercializzare lo stesso smartphone con nomi diversi.

Xiaomi si prepara al lancio del Redmi Note 9T: dovrebbe essere la variante Globale del Redmi Note 9 5G venduto solo in Cina

Oggi abbiamo le prime conferme, grazie al database del Benchmark GeekBench, che l’azienda sta lavorando al lancio di un “nuovo” dispositivo con il nome commerciale di Redmi Note 9T.

Il Redmi Note 9T dovrebbe essere di fatto la variante Globale (vendibile sulla carta anche in Europa/Italia) del recente Redmi Note 9 5G che invece è un’esclusività per il mercato cinese.

GeekBench conferma le specifiche hardware principali già individuate sul Note 9 5G:

Processore Octa-Core Mediatek Dimensity 800U con supporto alla connettività 5G;

4GB di ram;

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

Lo smartphone in questione, con seriale aziendale Xiaomi M2007J22G (dove G sta per Global), ha ottenuto un punteggio in modalità single-core di 598 e un punteggio in modalità multi-core di 1760.

Ovviamente non abbiamo ancora informazioni dettagliate se effettivamente questo nuovo Redmi Note 9T arriverà anche in Italia nelle prime settimane del 2021.

Dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.