Redmi Pad 2 individuato su GeekBench: annuncio imminente?

Nel database del famoso Benchmark GeekBench è stato individuato il Redmi Pad 2: ecco i dettagli che sono trapelati.

Oltre al lancio in Europa del prossimo Xiaomi Pad 6, di cui abbiamo già svelato i presunti prezzi nel nostro continente, nel database del famoso Benchmark GeekBench è stato individuato un nuovo tablet.

Stiamo parlando del presunto Redmi Pad 2.

Redmi Pad 2 fa capolino su GeekBench: ecco quello che è stato svelato

Nel database di GeekBench è stato testato un dispositivo nome seriale Xiaomi 23073RPBFC che secondo gli esperti si tratterebbe del successore dell’attuale Redmi Pad.

Il Benchmark afferma che il tablet in questione utilizzerebbe un chipset Octa-Core Snapdragon 680 abbinato a 4GB di ram.

Ovviamente la ram potrebbe variare, ma già dal suo quantitativo e dal chipset capiamo che sarà un tablet dedicato alla fascia “economica” del mercato.

Il tablet testato utilizza Android 13, anche se non viene specificata la MIUI di riferimento (ma dovrebbe essere la MIUI 14).

Per i più curiosi questo Redmi Pad 2 ottiene un punteggio di 415 in modalità single core e di 1411 punti in modalità multi core: non essendo un prodotto finale per il consumatore prendete questo risultato con un pizzico di sale.

Ci sono comunque altre informazioni sul tablet che sono trapelate sul web.

Come display si parla di un pannello LCD IPS da 10,95 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2K e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il tablet dovrebbe avere una scocca in metallo che gli conferirà un aspetto più premium (soprattutto al tatto), e le cornici intorno al display dovrebbero essere contenute.

Lato multimedialità ci si aspetta sensori abbastanza semplici: una fotocamera posteriore da 8MP e una anteriore da 5MP.

Dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon