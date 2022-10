Redmi Pad e Xiaomi Mi Band 7 Pro ufficiali in Italia: i prezzi di vendita

Xiaomi ha ufficializzato il nuovo tablet Redmi Pad e la Smart band Mi Band 7 Pro anche per il mercato Italiano: ecco i prezzi di vendita.

Dopo la presentazione dei nuovi smartphone Xiaomi 12T Pro e 12T, l’azienda cinese ha presentato altri dispositivi tra cui va segnalato l’arrivo del nuovo tablet Redmi Pad e della versione EU della Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Redmi Pad e Xiaomi MI Band 7 Pro arrivano in Italia: i dettagli da conoscere

Redmi Pad ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Il nuovo tablet di Xiaomi si presenta con queste caratteristiche:

Display LCD IPS da 10,61 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione 2000 x 1200 pixel, formato 16:10, 400 nits di luminosità, panello 8-bit + FRC

Processore Octa-Core MediaTek Helio G99 (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MC2, processo produttivo a 6nm

3/4GB di ram LPDDR4X

64-128GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con MicroSD)

Fotocamera posteriore da 8MP (AF)

Fotocamera anteriore da 8MP con angolo di visione di 105 gradi

Quattro Altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.3, porta USB Type C

Batteria interna da 8000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 18W

Scocca in metallo con dimensioni pari a 250.4 x 158 x 7.05 mm per 445 grammi di peso

Colori: grigio, verde e argento

Sistema operativo Android 12 con MIUI per Pad 13

Il Redmi Pad sarà disponibile all’acquisto dalle 13:00 del 05/10 alle 12:59 del 07/10 ad un prezzo early bird con sconto di 20 euro pari a 279,90 euro (IVA e spedizione inclusa) per la versione 3-64GB seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi.

La versione 4-128GB ha un prezzo di listino di 349,99 euro.

Xiaomi Mi Band 7 Pro: il prezzo di vendita in Italia

La Xiaomi Mi Band 7 Pro ha fatto il suo debutto in Cina a marzo di quest’anno e circa 7 mesi dopo l’azienda asiatica ha deciso di commercializzarla ufficialmente anche in Europa e quindi pure in Italia.

Se non conoscete la Mi Band 7 Pro, queste sono le sue caratteristiche hardware principali.

Per quanto riguarda la commercializzazione in Italia la Mi Band 7 Pro avrà un prezzo di listino di 99 euro (IVA e spedizione inclusa).

Sarà acquistabile a partire dalle dalle 00:00 del 07/10 alle 23:59 del 21/10 ad un prezzo early bird con sconto di 20 euro, quindi a 79,99 euro (IVA e spedizione inclusa), seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi.

La Smart Band sarà disponibile nei colori nero e avorio.