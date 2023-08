Redmi Pad SE prezzo e specifiche svelate: il tablet economico in arrivo

La versione economica del Redmi Pad (SE per Second Edition) è ormai in dirittura di arrivo in Europa: prezzo e caratteristiche hardware svelate.

Ormai da qualche settimana abbiamo sentito parlare di una nuova versione del tablet economico di Xiaomi, ovvero il Redmi Pad.

La nuova versione dovrebbe chiamarsi Redmi Pad SE dove quest’ultima sta per Second Edition.

Redmi Pad SE: prezzo e specifiche hardware principali svelate

Va detto fin da subito che questo nuovo tablet sarà una versione economica della versione originale, con caratteristiche hardware inferiori.

Basti pensare che la versione base del tablet SE dovrebbe avere un prezzo di listino pari a 199 euro, prezzo che invece era di 279 euro per la versione originale.

Si prevedono tre colori disponibili all’acquisto: Grigio, menta, viola.

Dal punto di vista hardware il display rimarrà un unità LCD IPS da circa 11 pollici di diagonale con risoluzione FHD 1920 x 1200 pixel, frequenza di aggiornamento a 90Hz e luminosità massima a 400 nits.

Il modello SE però avrà un pannello con tecnologia 8bit e non a 10Bit come la versione originale.

All’interno il modello SE monterà il chipset Snapdragon 680 abbinato a 4GB di ram e 128GB di memoria interna, e sembra che questa sarà l’unica versione disponibile.

La memoria interna resterà comunque espandibile con microSD.

Anche la multimedialità prevede un ridimensionamento.

Troviamo infatti la stessa fotocamera posteriore da 8MP ma la fotocamera anteriore è da 5MP e non più da 8MP.

L’audio rimarrà invariato con la presenza di quattro altoparlanti, supporto Dolby Atmos e il tipico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il tablet versione SE sarebbe alimentato da una batteria interna da 8000 mAh, che però supporterà la ricarica fino a 10W e non a 18W come il modello originale.

La connettività avrà il classico Wi-Fi AC dual band e il Bluetooth 5.0, ma non prevede la connessione LTE 4G e neanche lo scanner per le impronte digitali.

Comunque queste funzionalità non erano presenti neanche sul modello iniziale.

Le dimensioni del Redmi Pad SE saranno leggermente più spesse (7.4mm vs 7.1mm) e il peso aumenterà di circa 13 grammi (478 grammi vs 465 grammi).

Fortunatamente la scocca rimarrà in alluminio.

Come sistema operativo ci sarà nativamente Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotvo.

Fonte: Via

