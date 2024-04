Redmi Turbo 3 ufficiale: ecco il futuro Poco F6 (lato hardware)?

In Cina è stato annunciato il nuovo Redmi Turbo 3 che secondo le recenti indiscrezioni dovrebbe diventare a livello internazionale il Poco F6: ecco le specifiche hardware.

Annunciato con un banner pubblicitario qualche giorno fa, oggi Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il Redmi Turbo 3 che potrebbe rappresentare il nuovo smartphone di fascia medio-alta con prestazioni da top di gamma.

E’ infatti il primo smartphone Android ad utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 8s Gen 3.

Redmi Turbo 3 è stato ufficializzato in Cina: sarà il Poco F6 in Europa?

Il telefono monta un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 2,712 x 1,220 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Supporta gli standard colori a 12 bit, HDR10+ e ha una luminosità di picco di 2.400 nit.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali.

In alto al centro del display è posizionato il forellino che ospita la fotocamera anteriore da 20MP.

La scocca posteriore invece ospita la doppia fotocamera:

sensore principale da 50MP Sony LYT-600 (pixel da 1,6μ, apertura f/1,59) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

sensore Ultra Grandangolare da 8MP Sony IMX355

Punto forte del dispositivo come già accennato è il chipset Snapdragon 8S Gen 3 abbinato a 12-16GB di ram LPDDR5X e 256/512/1000GB (1TB) di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Lato prestazioni siamo ad una spanna sopra la fascia alta, con caratteristiche e specifiche mix tra uno Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3.

Questo Redmi Turbo 3 viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 90W.

Come sistema operativo il telefono debutta con Android 14 e interfaccia HyperOS: si prevedono almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto sicurezza.

In Cina il telefono sarà venduto nelle colorazioni nero, verde e titanio, oltre che in una versione speciale dedicata ad Harry Potter, con un prezzo di listino che parte da 1999 Yuan (257 euro) fino a raggiungere i 2799 Yuan (360 euro) per la versione con più memoria.

Da noi il Redmi Turbo 3 dovrebbe arrivare con il nome internazionale di Poco F6, probabilmente entro la fine di maggio di quest’anno ad un prezzo di listino che sicuramente sarà maggiorato rispetto a quello elencato in precedenza.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon