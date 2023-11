Redmi Watch 4 ufficiale: prezzo (Cina) e caratteristiche

Ufficializzato in Cina il nuovo smartwatch Redmi Watch 4: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Cina.

Tra i nuovi prodotti annunciati oggi da Xiaomi in Cina durante un evento mediatico, troviamo pure il Redmi Watch 4 il successore dell’attuale Redmi Watch 3.

Al momento lo smartwatch è commercializzato solo in Cina, ma probabilmente nel 2024 arriverà anche in Europa/Italia.

Redmi Watch 4 caratteristiche principali e prezzo di vendita (in Cina)

Lo smartwatch migliora la qualità costruttiva con materiali più premium: infatti adesso la scocca è in metallo (alluminio) e non più in plastica lavorata, c’è una corona in acciaio inossidabile e rifinitura di polimero in fibra ad alta resistenza.

Altra aggiunta è la rotellina in stile Apple Watch posizionata sulla scocca laterale, che avrà funzioni per visionare meglio l’interfaccia.

Il dispositivo ha dimensioni pari a 47,58 × 41,12 × 10,5 mm e un peso di 31,5 grammi, e c’è pure la certificazione 5 ATM.

E’ stato ingrandito e migliorato rispetto al Watch 3 anche il display, che adesso utilizza un unità Amoled LTPS da 1.97 pollici di diagonale con risoluzione 390 x 450px e frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il display raggiunge una luminosità massima di 600 nits, adeguata per l’uso in esterno, ed è protetto da vetro con rifinitura 2D.

E’ presente pure la funzione AOD (Always On Display).

Esteticamente poi gli utenti potranno acquistare cinturini in varie colorazioni ma anche in diversi materiali: acciaio, cuoio, tessuto intrecciato e classico silicone.

A livello di sensoristica il Redmi Watch 4 utilizza:

Sensore di accelerazione

Sensore giroscopico

Sensore ottico di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue

Sensore di luce ambientale

Sensore geomagnetico

Questo permette di monitorare oltre 150 attività sportive, il sonno e il livello di stress.

Per le attività esterne c’è il supporto al GNSS ( i cinque principali sistemi satellitari Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), c’è il Bluetooth 5.3 (che permette le chiamate Bluetooth), il chipset NFC per i pagamenti in mobilità (non sappiamo se in Europa sarà disponibile).

Lo Smartwatch viene alimentato da una batteria interna da 470 mAh, che secondo Xiaomi garantirebbe fino a 20 giorni d’autonomia (con funzionalità limitate) e fino a 10 giorni d’autonomia con funzionalità normali e AOD attivo.

Il Redmi Watch 4 utilizza il sistema operativo HyperOS di Xiaomi, che supporta smartphone con sistema operativo Android 8.0 o iPhone con Apple iOS 12.0 e versioni successive.

Veniamo infine al prezzo: lo smartwatch ha un prezzo di listino in Cina (sito ufficiale) di 499 Yuan, che al cambio attuale fanno circa 64 euro.

Ovviamente il prezzo in Europa sarà più elevato, ma al momento non abbiamo indicazioni da parte di Xiaomi.

