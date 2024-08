Redmi Watch 5 Active è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Xiaomi in India ha ufficializzato il nuovo smartwatch economico Redmi Watch 5 Active: ecco il prezzo nel paese asiatico e le sue principali caratteristiche.

Sapevamo già da qualche giorno che Xiaomi era vicina al lancio di un nuovo smartwatch economico, e l’ha fatto proprio oggi in India: al momento quindi non sappiamo quando arriverà in Europa.

Vediamo di conoscerlo meglio.

Redmi Watch 5 Active è ufficiale in India: questo il prezzo e le sue principali caratteristiche

Il nuovo Watch 5 Active si presenta con un grande display LCD IPS da 2 pollici di diagonale con risoluzione 320 x 385 pixel e 500 nit di luminosità.

Ha un corpo con rifinitura metallica realizzata in lega di zinco che gli conferisce un aspetto un po’ più premium.

L’indossabile è è classificato IPX8 quindi potete utilizzarlo in acqua fino a 1 m di profondità, o comunque potete tenerlo facendo la doccia.

A livello di sensori troviamo la sensoristica standard con controllo della salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con supporto al monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress.

La sensoristica permette di fatto di monitorare e gestire oltre 140 modalità di sport, e l’allenamento con rilevamento automatico del tipo di attività fisica.

C’è la connettività Bluetooth 5.3 tramite la quale lo smartwatch è in grado di effettuare le chiamate telefoniche Bluetooth, e in più ha un sistema di pulizia dei rumori ambientali chiamato Clear+.

C’è il supporto all’assistente vocale Alexa, la gestione delle risposte rapide per i messaggi, fino a dieci contatti preferiti e un tastierino numerico dedicato.

L’utente può gestire oltre 200 quadranti personalizzabili.

Il software funziona grazie al sistema operativo Xiaomi HyperOS, ed è abbinabile con uno smartphone con sistema operativo Android 6.0+, Apple iPhone con iOS 12+ tramite l’app Mi Fitness.

Il Redmi Watch 5 Active viene alimentato da una batteria interna da 470 mAh che secondo il produttore cinese gli conferisce un’autonomia massima di 18 giorni (con utilizzo medio-basso) e fino a 12 giorni con utilizzo intenso.

Per adesso sappiamo che il nuovo smartwatch sarà venduto in India nei colori Midnight Black e Matte Silver a partire dal 3 settembre ad un prezzo di 2799 rupie indiane (circa 30 euro)

Ancora da definire prezzo e disponibilità in Europa.

