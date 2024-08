Redmi Watch 5 active in arrivo: le novità

Xiaomi presenterà entro la fine di agosto, almeno in India, il prossimo Redmi Watch 5 Active: ecco le caratteristiche svelate in anteprima.

Tra poco meno di una settimana, per la precisione il 27 agosto 2024 Xiaomi presenterà in India il nuovo smartwatch economico Redmi Watch 5 Active.

Al momento non c’è ancora una data per la commercializzazione in Europa.

Redmi Watch 5 Active le principali caratteristiche svelate in anticipo

Dai primi banner pubblicitari diffusi da Redmi India, il Watch 5 Active utilizzerà un display da 2 pollici di diagonale (non è specificato se LCD IPS o OLED).

L’indossabile sfrutterà pure le chiamate tramite Bluetooth con una nuova funzione chiamata Clear+, che probabilmente aiuterà a migliorare l’audio con la riduzione del rumore.

Xiaomi pubblicizza lo smartwatch con ben 18 giorni d’autonomia complessiva, ma probabilmente quest’autonomia si otterrà solamente utilizzando le funzioni di risparmio energetico.

Come sistema operativo troviamo Xiaomi HyperOS con integrazione dell’assistente vocale Alexa.

Lo smartwatch dovrebbe essere in grado di monitorare oltre 140 modalità sportive, tra cui il nuoto quindi gioco forza sarà certificato 5ATM.

Aspettiamoci anche i sensori dedicati alla salute, come quello dedicato alla frequenza cardiaca, al SpO2 e al monitoraggio del sonno.

Queste sono al momento tutte le informazioni ufficiali che Xiaomi ha fatto trapelare con i propri banner pubblicitari.

Bisognerà aspettare fino al 27 agosto per avere un quadro più completo sul dispositivo, conoscere prezzo ed eventuale disponibilità.

