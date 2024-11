Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro arrivano la prossima settimana (in Cina)

Xiaomi in Cina lancerà la prossima settimana il nuovo smartwatch Redmi Watch 5 e le TWS Redmi Buds 6 Pro: ecco quello che sappiamo al momento.

Il portafoglio prodotti indossabili di Xiaomi tra poco meno di una settimana si allargherà, almeno inizialmente in Cina, con l’arrivo del Redmi Watch 5 e le Redmi Buds 6 Pro che sanno entrambi i top di gamma delle rispettive serie.

Vediamo di saperne un po’ di più.

Redmi Watch 5 e Redmi Buds 6 Pro arrivano in Cina la prossima settimana: i primi dettagli svelati

I due nuovi indossabili di Xiaomi saranno presentati ufficialmente in patria il 27 novembre 2024, ma non si esclude che nello stesso evento mediatico l’azienda sveli qualche dispositivo in più.

Il Redmi Watch 5 il top di gamma della serie, segue il Watch 5 Active e il Watch 5 Lite, entrambi da poco già acquistabili in Italia.

Si prevede che questo smartwatch avrà un ampio display AMOLED da ben 2.07 pollici di diagonale con tecnologia LTPS, che dovrebbe garantire una luminosità superiore rispetto al modello precedente.

A livello di materiali possiamo aspettarci una scocca rifinita in metallo (allumino) nelle colorazioni bianco e nero.

Lo smartwatch che utilizzerà come sistema operativo HyperOS, e dovrebbe garantire fino a 24 giorni di utilizzo (non sappiamo se in modalità normale o con risparmio energetico).

A seguire verranno presentate pure gli auricolari senza fili Redmi Buds 6 Pro che rappresenteranno il top della serie dopo l’annuncio delle Redmi Buds 6 Active e Redmi Buds 6 Lite (anche loro già acquistabili da un po’ in Italia).

Secondo le indiscrezioni le Buds 6 Pro saranno i primi auricolari TWS della serie Redmi a offrire un triplo driver in ceramica coassiali, e supporteranno una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 55dB.

Dovrebbero uscire in almeno due colorazioni: bianco e verde.

Ovviamente bisognerà aspettare il lancio ufficiale per conoscere più dettagli tecnici e il prezzo di vendita.

