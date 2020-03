Ricarica Wireless di Xiaomi a 40W: tecnologia mostrata in un video

Xiaomi tramite un video ufficiale ha mostrato la nuova tecnologia di ricarica rapida wireless che raggiunge la velocità massima di 40W: ecco il test.

Dopo aver presentato gli Xiaomi Mi 10 Pro che supportano una ricarica wireless alla velocità massima di 30W, l’azienda cinese è quasi pronta per il lancio di una versione ancora più veloce.

Xiaomi mostra la propria tecnologia di ricarica wireless che adesso raggiunge i 40W: il video

Il vice presidente di Xiaomi, Chang Cheng, ha diffuso un video tramite la piattaforma Weibo nel quale si mostra la nuova tecnologia di ricarica wireless alla velocità di 40W.

Per il test sembra sia stato utilizzato uno Xiaomi Mi 10 Pro modificato con una batteria interna da 4000 mAh.

Come potete vedere voi stessi dal vivo, grazie alla nuova tecnologia di ricarica wireless a 40W lo smartphone è stato in grado di ricaricare in appena 20 minuti il 57% della batteria.

La ricarica completa, da zero a cento, della batteria da 4000 mAh si completa in soli 40 minuti.

Nel test è stato utilizzato un prototipo di caricabatteria wireless inclinato dato che al suo interno contiene un sistema di raffreddamento ad aria per tenere sotto controllo le temperature.

Dato che si tratta sempre di una tecnologia non ancora ufficialmente disponibile per la commercializzazione, non sappiamo quando effettivamente Xiaomi la rilascerà.

Considerato che al momento gli attuali top di gamma dell’azienda cinese sono appena usciti con la ricarica wireless a 30W, è molto probabile che Xiaomi deciderà di lanciare la nuova tecnologia o a fine 2020 o agli inizi del 2021.

Forse il prossimo Xiaomi Mi 11 Pro avrà tale tecnologia: non ci resta che aspettare conferme in futuro.