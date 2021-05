Robot Xiaomi MIJIA 1C: prezzo 89,99 euro spedito da Italia (no coupon)

In offerta senza coupon lo Xiaomi Mijia 1C il robot aspirapolvere e lava pavimenti di fascia media uscito a fine 2019 ad un prezzo incredibile: 89,99 euro spedizione da Italia inclusa.

A fine dicembre 2019 Xiaomi ha presentato sul mercato un Robot Aspirapolvere e lava pavimenti di fascia media, il MIJIA 1C che aveva un prezzo di listino di circa 280-290 euro.

Xiaomi Mijia 1C in offerta: prezzo inferiore ai 90 euro con spedizione da Italia

Oggi lo Xiaomi Mijia 1C (versione EUROPA) può essere acquistato al prezzo incredibile di soli 89,99 euro (spedizione da Italia inclusa) seguendo questo LINK https://ebay.us/rkfQQE.

Potrebbe essere il vostro primo robot aspirapolvere e lava pavimenti per capire se questi fanno per voi e per la vostra casa.

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o utilizzare il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità.

Dettagli su spedizione, garanzia e versione.

La consegna da magazzino Italia avviene in circa 7-10 giorni lavorativi (comprensiva la preparazione dell’ordine) tramite corriere.

La garanzia è pari ad 1 anno, ci sono 30 giorni a disposizione per il rimborso (ripensamento) e l’acquirente paga le spese di restituzione.

Il dispositivo è la versione Europea, quindi supporta la lingua italiana, la presa elettrica è quella Europa, viene gestito tramite l’applicazione MI Home di Xiaomi.

Robot aspirapolvere e lava pavimenti Xiaomi MIJIA 1C le principali caratteristiche hardware e funzionalità:

15 tipi di sensori di movimento: può attraversare liberamente ostacoli con uno spessore di 20 mm, facile da gestione degli ambienti domestici;

Sistema di navigazione con sensore visivo: Dotato del sistema di navigazione visiva ad alta velocità, aiuta a catturare rapidamente le informazioni sulle coordinate, estrarre caratteristiche spaziali complesse e creare mappe più veloci e accurate;

4 livelli di regolazione dell’aspirazione fino a 2500 Pa: è possibile scegliere l’aspirazione ottimale in base alle esigenze di pulizia;

Serbatoio dell’acqua intelligente da 200 ml per lavare i pavimenti: Controlla automaticamente la quantità d’acqua durante l’intero processo, nessuna perdita;

Batteria agli ioni di litio incorporata: Batteria integrata agli ioni di litio da 2400 mAh che può pulire stanze fino a 120 metri quadrati, senza bisogno di ricaricare (l’autonomia dipende dalla potenza dell’aspirazione);

Funzione di ricarica automatica: Quando la potenza è inferiore al 15%, il robot tornerà a caricarsi alla propria base. Quando è carico fino all’80%, tornerà nella posizione originale per continuare la pulizia;

Specifiche tecniche: – Capacità pattumiera: 600 ml – Capacità del serbatoio dell’acqua: 200 ml – Tensione nominale: 14,4 V. – Potenza nominale: 40 W. – Capacità della batteria: 2400 mAh.

Applicazione per la gestione software: Xiaomi Mi Home sul Google Play Store.