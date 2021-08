Samsung aggiorna il bollettino sicurezza android con le patch di agosto 2021

Svelati i dettagli sulle novità in termini di sicurezza android per gli smartphone Galaxy aggiornati da Samsung con le nuove patch di agosto 2021.

Samsung ha aggiornato il proprio sito web dedicato ai bollettini di sicurezza per gli smartphone Android aggiungendo proprio oggi le recenti patch di agosto 2021.

Alcuni dispositivi Galaxy le hanno già ricevute: i galaxy A52 e Galaxy A72 e di recente pure la serie Galaxy S21, Galaxy S20 FE.

Samsung aggiorna il suo bollettino sicurezza android: ecco i dettagli sulle patch di agosto 2021

Dal punto di vista delle novità in generale le patch di agosto contengono 38 fix di sicurezza rilasciate da Google per il sistema operativo Android, e due fix di sicurezza rilasciate dalla stessa Samsung.

Più nello specifico i 38 fix di Google apportano correzioni per 2 vulnerabilità ritenute critiche, 23 vulnerabilità di alta gravità, 9 vulnerabilità di livello moderato e 3 vulnerabilità che non si applicano ai dispositivi Samsung (già risolti in precedenza dall’azienda coreana).

Samsung ha invece, come già accennato, risolto due vulnerabilità sul proprio software di cui una è stata classificata ad alta gravità.

Questa vulnerabilità è stata individuata nel riutilizzo dei vettori di inizializzazione, ed è stata risolta impedendo l’aggiunta di vettori di inizializzazione personalizzati.

Invece la seconda falla risolta da Samsung è stata classificata a basso rischio, ed è correlata all’exploit della memoria UAF (Use After Free) nel driver conn_gadget.

L’azienda coreana ha risolto aggiungendo un controllo logico che ne impedisce l’utilizzo libero.

Per maggiori informazioni e dettagli su tutte le correzioni applicate nelle patch di sicurezza di agosto 2021, vi invitiamo a leggere il bollettino ufficiale Samsung.