Samsung aggiorna il bollettino sicurezza con le patch di luglio 2021 per Android: le novità

Samsung ha aggiornato il bollettino di sicurezza Android inserendo i dettagli sulle nuove patch di luglio 2021: ecco le principali novità apportate sui dispositivi Galaxy aggiornati.

Come di consuetudine Samsung aggiorna mensilmente (a volte prima a volte con ritardo) la pagina web nel quale vengono inseriti i dettagli sui nuovi bollettini di sicurezza.

Samsung rilascia il nuovo bollettino di sicurezza Android per la patch di luglio 2021: le principale novità

Giusto ieri l’azienda coreana ha inserito il bollettino di sicurezza che riguarda le patch di Android del mese di luglio 2021.

In termini generici il nuovo bollettino di sicurezza di luglio 2021 include 20 fix, di cui 2/3 rilasciati direttamente da Google per il proprio sistema operativo e il restante 1/3 integrato da Samsung per risolvere problemi riscontrati sui propri smartphone/software proprietario.

Sembra che i problemi più importanti che sono stati risolti con questa patch riguardano la connettività tramite Bluetooth.

I problemi di connettività Bluetooth sembrano affliggere soprattutto a livello di Kernel alcuni smartphone che utilizzano due tipi di chipset Exynos.

Il primo è il chipset Exynos 7570, che trovate sui dispositivi Galaxy J3, Galaxy J4 e Galaxy XCover 4,

Invece il secondo chipset è l’Exynos 980 che è installato su alcuni smartphone della serie Galaxy A.

Fortunatamente solo un paio di falle di sicurezza Bluetooth sono a rischio elevato, mentre il resto delle falle è a rischio moderato o basso.

Non sono state risolte/individuate falle di sicurezza di livello critico nelle patch di luglio 2021.

Per chi vuole conoscere dettagli più tecnici sulla nuova patch di luglio 2021, vi rimandiamo alla pagina web ufficiale del Bollettino di sicurezza Samsung.