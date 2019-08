Samsung annuncia il sensore fotografico da 108MP in partnership con Xiaomi

Samsung ha annunciato il suo nuovo sensore fotografico Bright HMX da ben 108MP in partnership con l’azienda cinese Xiaomi: i dettagli.

Di recente sul web è stata esteriorizzata la notizia che Xiaomi utilizzerà sui prossimi dispositivi Redmi un nuovo sensore da 64MP con tecnologia ISOCELL di Samsung.

Sembra che tra le due aziende sia nata una partnership commerciale, dato che oggi l’azienda coreana ha ufficializzato il nuovo sensore Bright HMX da ben 108MP che sarà a disposizione anche di Xiaomi.

Samsung ISOCELL Brigh HMX da 108MP in partnership con Xiaomi: i dettagli

Si tratta di un super sensore dedicato ai dispositivi mobili capace di scattare fotografie ad una risoluzione massima eccezionale: 12,032 x 9,024 pixels.

Il sensore ISOCELL Bright HMX da 108MP ha grandezza pixel di 1 / 1,33: questo gli permette di catturare più luce ambientale in scenari con scarsa illuminazione.

Ovviamente considerato i tanti megapixel a disposizione, è stata applicata la tecnologia Tetracell che tramite un azione di pixel binning riesce a unire quattro pixel in uno.

Di fatto si potranno scattare fotografie ad altissima qualità in formato da ben 27 megapixel anche in condizioni di bassissima luminosità.

Il sensore in questione utilizza pure la tecnologia Smart ISO: è un meccanismo che abbassa il livello di ISO necessaria per migliorare la saturazione dei colori dei pixel, per una conversione luce-foto ottimale.

Questo si traduce inoltre in un rumore video decisamente più basso delle foto scattate in notturna.

Con l’introduzione del sensore da 108MP i telefoni con i chipset hardware adeguati saranno in grado di registrare video in formato 6K (6016 x 3384) a 30 fps e senza perdite di campo visivo.

Il nuovo sensore ISOCELL Bright HMX è nato da una partnership tra Samsung e Xiaomi che hanno lavorato in stretto contatto fin dalle prime fasi concettuali fino alla produzione finale.

Si sa che la produzione di massa del Brigh HMX inizierà già entro la fine di agosto 2019 e molto probabilmente il suo debutto commerciale arriverà in casa Xiaomi.

Si pensa infatti che il primo sensore da 108MP sul mercato degli smartphone debutterà con l’arrivo del prossimo Xiaomi Mi Mix 4, anche se al momento non c’è una data precisa per quest’ultimo.

Fonte: Notizia ufficiale