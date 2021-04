Samsung AR Canvas APP: provatela per la realtà aumentata sul vostro smartphone Galaxy

Samsung ha lanciato sul proprio store la versione beta di AR Canvas APP, un’applicazione per la realtà aumentata sul vostro smartphone Galaxy. I dettagli.

Dopo un periodo di relativa tranquillità, Samsung è tornata a sfornare qualche novità sul mondo della realtà aumentata (AR) con una nuova applicazione ancora in versione beta.

Samsung AR Canvas APP: la nuova applicazione per la realtà aumenta su smartphone Galaxy

Stiamo parlando di AR Canvas APP, un app che potete scaricare dal vostro smartphone Galaxy direttamente sul Galaxy Store.

L’applicazione in versione beta al momento integra al suo interno alcune delle funzionalità di realtà aumentata viste su Bixby Vision fino all’ultimo aggiornamento dell’anno scorso.

In poche parole, l’applicazione consente agli utenti di creare oggetti sfruttando la realtà aumentata con grafica 3D tramite i sensori della fotocamera dei loro dispositivi mobili Samsung.

Si possono anche creare scene di realtà aumentata aggiungendo del testo 3D, effettuando disegni con un pennello, inserire adesivi e altro ancora.

L’applicazione poi consente la scansione 3D degli oggetti reali (o disegni 2D) per poi creare degli adesivi in realtà aumentata che possono essere salvati sullo smartphone e utilizzati in un secondo momento.

Inoltre l’AR Canvas APP sfrutta le funzioni di localizzazione dello smartphone per ricordare il posizionamento degli oggetti AR posizionati in un determinato spazio fisico.

Il posizionamento viene salvato per 30 giorni.

Al momento l’applicazione sembra essere compatibile con un buon numero di smartphone Galaxy, ma ovviamente le prestazioni potrebbero variare da dispositivo a dispositivo.

Consigliamo di provarla solo se il vostro Galaxy ha un hardware abbastanza potente e sensori fotografici recenti, in modo da gestire al meglio tutta l’elaborazione necessaria per sviluppare l’AR in maniera fluida e accurata.