Samsung aumenta la garanzia commerciale sui Galaxy Enterprise Edition

Samsung Francia ha comunicato che gli smartphone e tablet della serie Galaxy Enterprise Edition godranno di una garanzia commerciale aumentata: verrà applicata in tutta Europa?

I dispositivi della serie Samsung Galaxy Enterprise Edition fino ad oggi godevano di due anni di garanzia commerciale, ma a partire da oggi la divisione francese della società ha annunciato un miglioramento.

Samsung Galaxy Enteprise Edition: i dispositivi in Francia godranno di un anno in più di garanzia commerciale

Samsung Francia tramite un comunicato ufficiale ha infatti affermato che tutti i dispositivi Galaxy Enterprise Edition lanciati da gennaio 2023 godranno adesso di un anno supplementare di garanzia commerciale.

Si passa quindi da due anni a tre anni di garanzia diretta da parte del produttore coreano.

Inoltre i clienti Samsung Care+ for Business godranno anche loro di un anno di estensione della garanzia, che adesso passa da 3 a quattro anni.

Questo quanto affermato da Frédéric Fauchère, Direttore del settore Mobile Business presso Samsung Electronics France:

“Questa estensione della garanzia commerciale rafforza l’impegno di Samsung per la soddisfazione e il successo dei suoi clienti aziendali. Consente alle aziende di concentrarsi sulla propria innovazione e sui nuovi usi aziendali associati, sapendo che i propri investimenti tecnologici sono in buone mani. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nel fornire prodotti e servizi della massima qualità per supportare il successo dei nostri partner commerciali”

Quali sono i dispositivi Samsung Galaxy Enterprise Edition che godranno di questi vantaggi? Ecco la lista attuale:

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy Tab S9 FE

Dato che questa novità è stata dichiarata solo da Samsung Francia, possiamo presupporre che l’estensione di un anno della garanzia commerciale valga solo per i dispositivi venduti in questo paese.

Comunque non è da escludere che tale procedura sarà applicata nel prossimo futuro anche in altri paesi europei, e quindi forse anche in Italia.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung

