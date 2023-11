Samsung avrà una versione For Galaxy dello Snapdragon 8 Gen 3: che cambia?

Samsung avrà una versione esclusiva “For Galaxy” del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm: che cambia rispetto alla versione normale?

Come è accaduto con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, anche con il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 Samsung pare che abbia ha raggiunto un accordo con Qualcomm e avrà a disposizione un versione migliorata chiamata “For Galaxy”.

Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” per i prossimi smartphone top di gamma di Samsung: che cambia?

Gli Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” usciti lo scorso anno si differenziano dalla versione normale per il fatto che il core principale ad altissime prestazioni della CPU gira ad una frequenza di Clock più elevata.

Oggi l’informatore Ice Universe, tramite il proprio account Twitter (X), ha affermato che lo Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” sarà una versione con GPU a frequenza di funzionamento più elevata.

Di fatto la GPU Andreno 750 dovrebbe raggiungere una frequenza massima di 1 GHz.

Sfortunatamente al momento Qualcomm non ha ancora svelato il dettaglio sulla frequenza massima della GPU per la versione non “For Galaxy”, quindi non sappiamo di quanto è stato aumentato il Clock.

Sicuramente è un incremento importante rispetto alla GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 2 che si ferma al momento a “soli” 719 MHz.

Di fatto afferma l’informatore questa versione “For Galaxy” sarà utilizzata sui prossimi smartphone della serie Galaxy S24 e sui Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 attesi ad inizio e seconda metà del 2024.

In Europa però non saremo così fortunati: la stessa Qualcomm ha infatti affermato in via indiretta che il chipset Snapdragon 8 Gen 3 sarà disponibile solo sui Galaxy S24 Ultra.

Viene quindi confermato il rumors di un paio di settimane che i modelli S24 e S24+ venduti nel nostro continente utilizzeranno il chipset Exynos 2400.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale sulle caratteristiche dello Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il dovuto distacco emotivo

Fonte: Via Twitter (X), Via Qualcomm

