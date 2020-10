Samsung Bixby si aggiorna alla versione 3.0 con un redesign importante

Samsung ha iniziato a rilasciare a livello internazionale l’aggiornamento alla versione 3.0 del suo assistente vocale Bixby: si tratta di un importante redesign a livello di interfaccia.

Anche se Samsung questo mese ha abbandonato alcune funzionalità dedicate alla realtà aumentata sul proprio assistente vocale Bixby, sembra che non sia intenzionata ad abbandonare il progetto.

Samsung Bixby si aggiorna alla versione 3.0: ecco i dettagli da conoscere

Infatti oggi abbiamo la conferma che l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione 3.0 del suo assistente vocale.

Di fatto Bixby versione 3.0 introduce un importante redesign di tutta l’interfaccia.

Con il nuovo aggiornamento Samsung ha puntato al minimalismo: mostrare su schermo quello che effettivamente serve senza troppi fronzoli.

I primi utenti che lo stanno testato hanno infatti notato questi principali cambiamenti:

quando viene interrogato, Bixby non occupa più l’intero schermo ma si posiziona nella parte inferiore di quest’ultimo in stile Assistente Google;

è stata modificata la pagina principale: adesso è presente una striscia di comandi inferiore che comprende il tasto Home, il microfono (per attivare una conversazione), il tasto per richiamare la tastiera e inserire comandi testuali;

lo schema dei colori della pagina è stato aggiornato da diverse tonalità di blu a nero/grigio.

La nuova interfaccia di Bixby 3.0 è in fase di implementazione per tutti i dispositivi Samsung che utilizzano l’interfaccia personalizzata Samsung ONE UI 2.1 o 2.5.

Tuttavia l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti i dispositivi già aggiornati alle UI in questione.

Di fatto potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti possano installare il nuovo software.

Se avete un Samsung Galaxy che rispecchia questi requisiti di sistema operativo, e non volete attendere l’aggiornamento automatico, potete scaricare la versione APK di Bixby 3.0 che però non è detto che funzioni al 100%.

Fonte: Via