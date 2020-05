Samsung Bixby Vision aggiunge 3 nuove funzionalità a maggio 2020

Samsung Bixby Vision, l’alternativa dell’azienda coreana a Google Lens, si aggiorna e aggiunge tre nuove funzionalità questo maggio 2020: i dettagli.

All’interno del software nativo di Samsung troviamo molto spesso applicazioni che possono sostituire alcuni software molto famosi proposti da Google per il suo sistema operativo Android.

Ad esempio potete utilizzare Samsung Internet per navigare sul web al posto di Chrome, o sfruttare Samsung Bixby Vision al posto di Google Lens.

Samsung Bixby Vision si aggiorna: introdotte 3 nuove funzionalità adatte per migliorare l’accessibilità ai non vendenti

Oggi il colosso coreana ha ufficializzato tre nuove funzionalità proprio per Bixby Vision:

Quick Reader ;

; Scene Describer ;

; Color Detector.

Sono tutte funzionalità che aiuteranno l’accessibilità sopratutto ai non vedenti a conoscere meglio l’ambiente a loro circostante.

Quick Reader

Quick Reader è una funzione che permette allo smartphone di individuare i testi scritti (etichette, segni) e leggerli in tempo reale.

Questa funzionalità è in grado di riconoscere scritture in 57 lingue diverse, e 1000 oggetti comuni come cibo, verdura, prodotti per la pulizia eccetera.

Scene Describer

La funzione Scene Describer permette allo smartphone di fornire la descrizione delle immagini che sono riprese dalla camera o sono state fotografate.

Basandosi sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, la funzione può essere utilizzata anche per segnalare ai non vedenti eventuali ostacoli nei dintorni.

Color Detector

Infine l’ultima nuova funzionalità, Color Detector, permette allo smartphone di identificare e differenziare fino a 33 colori diversi.

Questa funzionalità aiuterà i non vedenti, e le persone con disturbi visivi a conoscere i colori degli oggetti che stanno riprendendo con lo smartphone.

Color Detector, Scene Describer e Quick Reader sono disponibili sull’ultimo aggiornamento software di Samsung Bixby Vision versione 3.5 o successive.

C’è da sottolineare che Color Detector e Quick Reader sono disponibili per tutti i paesi, mentre Scene Describer invece è limitata solo ad un certo numero di aree.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung