Samsung: buono sconto fino a 100 euro con la promo “Regala Galaxy a chi ami”

Per le festività di Natale si attiva la nuova promozione Samsung “Regala Galaxy a chi ami”, che permette di ottenere un buono sconto fino a 100 euro su vari dispositivi mobili.

A partire da oggi 4 dicembre 2020 e fino alle 23.59 del 25 dicembre 2020 gli utenti iscritti a Samsung Members potranno scaricare e utilizzare online o presso i rivenditori autorizzati un buono sconto del valore massimo di 100 euro.

Promo “Regala Galaxy a chi ami” di Samsung: come ottenere un buono sconto fino a 100 euro

La promo “Regala Galaxy a chi ami” è completamente gratuita e non comporta nessun obbligo agli utenti che richiederanno il buono sconto.

Gli utenti possono richiedere il buono sconto registrandosi presso il sito ufficiale Samsung Member, o utilizzare l’app Samsung Member ed entrare nella sezione “Benefit” di quest’ultima.

Se siete interessati nell’utilizzare il buono sconto direttamente sul sito commerciale online di Samsung dovrete selezionare l’opzione buono sconto per “Acquista su Samsung Online Shop“, per altri punti vendita va selezionato “Acquista nel punto vendita“.

Attenzione: la scelta del tipo di coupon è irreversibile, quindi selezionate con cura dove volete effettuare l’eventuale acquisto.

Quali sono i dispositivi Galaxy acquistabili e quale è il valore del buono sconto della promo “Regala Galaxy a chi ami”?

Il buono sconto potrà essere utilizzato per acquistare uno dei seguenti dispositivi:

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F), S20 FE 5G (SM-G781B);

Galaxy Note 20 (SM-N980F), Note 20 5G (SM-N981B), Note 20 Ultra 5G (SM-N986B);

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G (12.4, 5G) (SM-T976B), Tab S7+ (12.4, Wi-Fi) (SM-T970N), Tab S7 (11.0, LTE) (SM-T875N), Tab S7 (11.0, Wi-Fi) (SM-T870N);

Galaxy Watch3 Titanium Bluetooth (SM-R840N), Watch 3 LTE (45 mm) (SM- R845F), Watch 3 LTE (41 mm) (SM- R855F), Watch 3 (45 mm) (SM-R840N), Watch 3 (41 mm) (SM-R850N);

Samsung Galaxy Buds Live (SM- R180N).

Il valore del buono sconto sarà pari a:

100 euro per gli smartphone Samsung Galaxy S20, S20 FE, Note 20, Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G;

per gli smartphone Samsung Galaxy S20, S20 FE, Note 20, Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G; 50 euro per i tablet Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 LTE e Tab S7 Wifi;

per i tablet Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 LTE e Tab S7 Wifi; 20 euro per tutti gli indossabili della gamma Galaxy Watch 3 e per gli auricolari wireless Buds Live.

Per quanto riguarda i punti vendita aderenti su cuoi potrete utilizzare il buono sconto, questi sono i partner abilitati:

Mediaworld e Mediaworld online (https://www.mediaworld.it/);

Unieuro;

Euronics;

Trony;

Expert;

Comet;

Tim Retail;

Franchising TIM;

Monobrand TIM;

Multibrand TIM.

Infine ricordiamo che la promozione è valida solo sul territorio italiano (vengono quindi esclusi i punti vendita situati in San Marino e Città del Vaticano), e non è disponibile per i possessori di partita IVA.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il regolamento completo.