Samsung Camera Assistant con la ONE UI 5.0: ecco le novità

Samsung Camera Assistant debutta con la ONE UI 5.0: ecco le principali novità che miglioreranno funzioni ed esperienza d’uso per l’utente.

Con il debutto della ONE UI 5.0 basata su Android 13 sui Galaxy S22, Samsung ha lanciato una nuova applicazione chiamata Camera Assistant.

In breve l’app permette all’utente di gestire manualmente alcune funzionalità della fotocamera che prima venivano gestite automaticamente dal software.

Samsung Camera Assistant: ecco le novità con il debutto della ONE UI 5.0

Camera Assistant di Samsung ha funzioni più o meno impattanti nella gestione della fotocamera dei Samsung Galaxy Compatibili.

Per esempio tra le più semplici:

Disabilitare l’opzione di registrazione video in modalità foto: disattiva la funzione Quick Take per registrare un filmato premendo a lungo il pulsante di registrazione

Impostare quante foto catturare quando usi la funzione timer: da 1 a 7

Tra le più importanti troviamo invece: Disabilitare l’HDR automatico

C’è poi Attivare Ammorbidisci immagini, funzione che permette di rendere le foto meno nitide

L’introduzione di Faster Shutter: permette di accelerare il tempo di scatto e di catturare fino a 7 immagini in un secondo

Tra le altre opzioni generiche troviamo:

la possibilità di disabilitare il cambio obiettivo automatico : l’utente è in grado di cambiare manualmente l’obbiettivo da utilizzare (ad esempio per effettuare un determinato zoom, una determinata foto macro eccetera)

: l’utente è in grado di cambiare manualmente l’obbiettivo da utilizzare (ad esempio per effettuare un determinato zoom, una determinata foto macro eccetera) l’abilitazione dell’anteprima pulita per i display HDMI: non è presente l’interfaccia della fotocamera quando il telefono è collegato ad un display tramite HDMI.

Infine c’è la possibilità di Impostare il timeout della fotocamera: si decide quando la fotocamera si chiude da sola dopo 1-10 minuti di attività

Se avete già installato la ONE UI 5.0 sul vostro dispositivo Samsung, potete scaricare la nuova app Samsung Camera Assistant direttamente sul Galaxy Store o tramite l’applicazione Samsung Good Lock come modulo.

Ovviamente solo se il vostro smartphone Galaxy è compatibile.

Vi ricordo che Samsung ha già rilasciato una prima roadmap ufficiale su quali smartphone e tablet Galaxy, con relative date, saranno aggiornati ad Android 13 con ONE UI 5.0.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung