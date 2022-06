Samsung conferma l’aggiornamento ONE UI 4.1.1 entro fine 2022

Samsung attraverso un proprio portavoce ha affermato che l’aggiornamento ONE UI 4.1.1 arriverà sui dispositivi compatibili entro la fine di quest’anno.

Chi possiede uno smartphone o un tablet Samsung Galaxy abbastanza recente sa benissimo che in queste settimane è in diffusione il nuovo aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12.

La ONE UI 4.1 vi ricordo ha fatto il suo debutto con l’annuncio dei Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy ONE UI 4.1.1: l’aggiornamento sarà disponibile entro fine 2022

Ebbene come è successo l’anno scorso con la ONE UI 3.1.1 (dalla ONE UI 3.1), anche quest’anno Samsung proporrà la versione ONE UI 4.1.1 dalla 4.1.

Un portavoce dell’azienda coreana ha infatti confermato che quest’ultimo aggiornamento sarà disponibile sui dispositivi compatibili entro la fine di quest’anno.

Ci si aspetta quindi che la prossima ONE UI 4.1.1 farà il suo debutto ufficiale con la presentazione dei futuri smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Quindi bisognerà aspettare almeno fino a inizio-metà agosto 2022, sempre se non ci saranno ritardi.

Sicuramente si tratterà di un aggiornamento che incorporerà alcune novità che però saranno specificatamente indirizzate sui prossimi smartphone pieghevoli, e sugli attuali top di gamma.

Le novità non saranno però importanti come è avvenuto dal passaggio dalla ONE UI 3.1 alla ONE UI 4.1, quindi non aspettatevi chi sa che cosa.

Il grosso dei cambiamenti nell’interfaccia e nelle funzionalità degli smartphone e tablet Samsung Galaxy si vedranno solamente con l’arrivo della ONE UI 5.0 che sarà basata sul sistema operativo Android 13.

Per quest’ultimo però bisognerà aspettare molto probabilmente gennaio-febbraio 2023 per la maggior parte dei dispositivi top di gamma compatibili, e settimane a seguire per tutti gli altri.

Fonte: Via