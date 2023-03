Samsung e Pixel, un bug arresta qualsiasi dispositivo

Google ha scoperto un bug che potrebbe rappresentare un problema serio per alcuni smartphone dotati di modem Samsung.

Secondo il team di sicurezza di Google, Project Zero, il modem Exynos che alimenta alcuni dispositivi, tra cui Pixel 6 e 7 e Galaxy S22 e A53, potrebbe presentare delle vulnerabilità che permetterebbero a un utente malintenzionato di compromettere il telefono a livello di banda base senza alcuna interazione da parte dell’utente. Ciò significa che il telefono potrebbe essere attaccato da remoto senza l’approvazione dell’utente, il che è molto preoccupante.

Samsung bug manda in crash qualsiasi dispositivo

Google ha annunciato che sta lavorando per risolvere il problema con un aggiornamento di sicurezza di marzo, ma al momento l’aggiornamento non è ancora disponibile per Pixel 6, 6 Pro e 6a. Tuttavia, ci sono molti altri smartphone che potrebbero essere vulnerabili a questo tipo di attacco, tra cui Samsung Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 e A04, e Vivo S16, S15, S6, X70, X60 e X30. Inoltre, tutti i dispositivi indossabili che utilizzano il chipset Exynos W920 e tutti i veicoli che utilizzano il chipset Exynos Auto T5123 potrebbero essere esposti a questo rischio.

I ricercatori di Project Zero hanno consigliato agli utenti di disattivare le chiamate Wi-Fi e il Voice-over-LTE in attesa di un aggiornamento di sicurezza. Tuttavia, la ricercatrice Maddie Stone ha sottolineato che a distanza di 90 giorni dal rapporto, non c’è ancora una patch di sicurezza disponibile per gli utenti.

Samsung non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione, ma è probabile che la società stia lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a rimanere vigili e ad agire di conseguenza per proteggere i loro dispositivi.

n generale, le vulnerabilità di sicurezza rappresentano sempre un rischio per gli utenti, che potrebbero subire attacchi informatici e la perdita di dati sensibili. Per questo motivo, è importante che i produttori di dispositivi mobili e di altri prodotti tecnologici si impegnino per garantire la sicurezza dei propri dispositivi e rilascino tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza necessari per risolvere i problemi critici. Gli utenti, dal canto loro, dovrebbero sempre prestare attenzione alle notifiche di aggiornamento e installarle al più presto per mantenere il proprio dispositivo al sicuro. In questo caso, gli utenti dei dispositivi Samsung dovrebbero rimanere vigili e monitorare la situazione per evitare di diventare vittime di eventuali attacchi informatici.