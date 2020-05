Samsung EVO Plus U3 Class 10 64-128-256GB miglior prezzo da 15 euro spedite

In promozione le microSD ad alta velocità per smartphone Android Samsung EVO Plus U3 Class 10 da 64-128-256GB con il miglior prezzo a partire da 15 euro (spedito).

Anche se i più moderni dispositivi hanno memorie interne sempre più ampie, c’è chi abbisogna di molta memoria interna sopratutto se ha registrato diversi video in Ultra 4K, scattato molte fotografie o scaricato videogames recenti.

Una MicroSD veloce e capiente è il sistema più rapido per risolvere tutti i problemi di memoria presenti su un qualsiasi smartphone android che dispone di questo tipo di aggiornamento.

Samsung EVO Plus U3 Class 10 da 64-128-256GB al miglior prezzo sul mercato: i dettagli dell’offerta

Oggi vi segnaliamo che è possibile acquistare una più che buona MicroSD con tecnologia Class 10 U3 del famoso marchio Samsung, al miglior prezzo sul mercato.

Stiamo parlando della Samsung EVO Plus U3 Class 10 con varianti da 64-128-256GB.

E’ una promozione con prezzi lampo, quindi non sappiamo quanto durerà: come sempre chi prima arriva meglio alloggia.

Ebbene questi sono i prezzi comprensivi di Spedizione Italy Linea Prioritaria (spedizioni dal 1 giugno 2020) di Gearbest Italia che consegna il bene in 7-15 giorni lavorativi senza farvi pagare la dogana:

SAMSUNG EVO Plus 64GB SDHC Class10 Micro SD C10 U3 TF Trans Flash SDXC prezzo 15.16 euro (spedita) seguendo questo LINK;

A seguire la SAMSUNG EVO Plus 128GB SDHC Class10 Micro SD C10 U3 TF Trans Flash SDXC prezzo 21.30 euro (spedita) seguendo questo LINK;

Infine la SAMSUNG EVO Plus 256GB SDHC Class10 Micro SD C10 U3 TF Trans Flash SDXC prezzo 41.67 euro (spedita) seguendo questo LINK.

Quando potete risparmiare rispetto ad esempio i migliori prezzi su Amazon o latri famosi rivenditori?

La versione 64GB su Amazon non si trova a meno di 21-23 euro (consegna in tempi umani), la versione da 128GB non si trova a meno di 28-30 euro (con consegna umana), infine la versione da 256GB costa almeno 50 euro (tempi di consegna a luglio!)

Caratteristiche e velocità massime delle Samsung Evo Plus

Tutte le MicroSD Samsung in promozione sono ovviamente pezzi originali, hanno un adattatore SDXC compreso nella confezione e garantiscono prestazioni elevate in lettura e scrittura.

Infatti il modello da 64GB garantisce su adattatore SDXC fino a 100 mb/s in lettura e 60 mb/s in scrittura, mentre i modelli da 128-256GB arrivano a 100 mb/s in lettura e 90 mb/s in scrittura.

Sono tutte MicroSD che permettono la registrazione di video in formato Ultra HD 4K dato che garantiscono almeno 30 mb/s in scrittura (Standard U3) anche su smartphone.