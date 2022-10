Samsung Expert Raw Camera App disponibile per Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Z Fold 2

I Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold 2 adesso sono compatibili con l’applicazione Samsung Expert Raw: ecco i dettagli trapelati.

Samsung da qualche ora ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la sua applicazione Expert Raw aggiungendo il supporto a tre smartphone ex top di gamma.

Samsung Expert Raw si aggiorna ed è disponibile su tre nuovi smartphone Galaxy ex top di gamma

Infatti adesso i Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 2 potranno utilizzare questa applicazione per la fotocamera principale.

Se possedete uno di questi smartphone potete di fatto scaricare la versione aggiornata dell’applicazione tramite il Galaxy App Store.

Considerato che l’aggiornamento dell’app è uscito da poche ore, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i dispositivi in Italia possano scaricare l’ultima versione disponibile.

L’azienda specifica comunque che la qualità e i tempi di elaborazione delle immagini possono variare a seconda del dispositivo utilizzato (quelli più vecchi avranno prestazioni inferiori).

Samsung afferma che sta lavorando anche a nuove soluzioni per i dispositivi più recenti, come ad esempio la possibilità di ottenere le funzionalità della fotocamera in modalità Pro in modalità Hyperlapse sui Galaxy S22.

Probabilmente parte delle funzioni fotocamera che saranno presenti sui più recenti top di gamma saranno portate pure sui dispositivi ex top di gamma.

Bisognerà vedere quali saranno e quando saranno disponibili in futuro.

Fonte: Via