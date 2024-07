Samsung Exynos 1580 per il Galaxy A56: prestazioni da top smartphone 2021

Primi dettagli sul prossimo chipset Exynos 1580 di Samsung che probabilmente sarà utilizzato sul Galaxy A56: ha prestazioni simili ad un chipset top di gamma del 2021.

Samsung sta lavorando su un nuovo chipset della serie Exynos che dovrebbe diventare il processore dedicato ai prossimi smartphone di fascia medio-alta Galaxy A56.

Stiamo parlando del Exynos 1580, successore dell’attuale Exynos 1480.

Exynos 1580, Samsung è già al lavoro sul chipset del prossimo Galaxy A56: primi Benchmark

Ebbene nel database del Benchmark GeekBench versione 5.5.1 per Android è comparso un nuovo chipset con seriale Samsung S5E8855 che secondo gli esperti del settore rappresenterebbe il prossimo Exynos 1580.

Con i primi dati preliminare il chipset è in grado di offrire prestazioni in modalità single core pari a 1046 punti e in modalità multi core pari a 3678 punti.

Di fatto sono prestazioni molto simili ai passati chipset Exynos 2100 e Snapdragon 888 che rappresentavano gli smartphone top di gamma del 2021.

Secondo GeekBench l’architettura Octa-Core del Exynos 1580 è composto da 3 cluster di CPU: la prima parte con un Core ad alte prestazioni funzionante a 2.91 Ghz, la seconda con 3 core a prestazioni elevate funzionanti a 2.60 Ghze e infine una terza parte con quattro core per il risparmio energetico con frequenza di 1.95 Ghz.

Lo smartphone di test in questione abbina al chipset 8GB di ram e funziona con una versione beta di Android 15.

Considerato che si tratta di un prodotto in fase di sviluppo possiamo aspettarci in futuro anche miglioramenti prestazionali del chipset, quindi è ancora tutto in divenire.

Per adesso vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla.

Fonte: Via

