Samsung Exynos 2400: solo sui Galaxy S24 e S24 Plus in Europa?

Ufficiale il nuovo chipset Exynos 2400 che forse sarà utilizzato solo sui Galaxy S24 e S24 Plus in Europa e non sul modello S24 Ultra: i dettagli.

Samsung Semiconductor ha presieduto un evento mediatico al System LSI Tech Day a San Jose in California, ha fornito una prima anteprima del suo nuovo chipset top di gamma Exynos 2400.

Questo chipset sarà utilizzato sugli smartphone della serie Galaxy S24 venduti in Europa, ma forse non sul modello Ultra.

Samsung Exynos 2400: verrà montato sui Galaxy S24 e S24 Plus, ma non sul Galaxy S24 Ultra in Europa?

Exynos 2400: i dettagli tecnici da conoscere

L’Exynos 2400 è il successore dell’Exynos 2200 che ha fatto il suo debutto ufficiale sui Galaxy S22 nel 2022.

Si tratterebbe un chipset migliorato rispetto al suo predecessori di 1,7 volte delle prestazioni della CPU, e di ben 14,7 volte nelle prestazioni dedicate all’intelligenza artificiale.

La nuova GPU dovrebbe offrire anche una potenza di elaborazione almeno doppia rispetto alla GPU dell’Exynos 2200.

Vediamo i dettagli più tecnici.

L’Exynos 2400 è prodotto con processo produttivo a LPP+ a 4 nm di Samsung.

Avrebbe un architettura CPU a 10 Core (1+2+3+4) con tecnologia ARMv9.

Troviamo:

1 core Cortex-X4 ad altissime prestazioni con clock a 3,1 GHz

2 core Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz ad alte prestazioni

3 core Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz a medio-alte prestazioni

4 core Cortex-A520 con clock a 1,8 GHz per ottimizzare il risparmio energetico

LA GPU è la nuova Xclipse 940 basata sull’architettura AMD RDNA 3 che offre anche la tecnologia ray tracing dedicata al mobile.

L’Exynos 2400 sulla carta supporta i più moderni standard:

RAM LPDDR5X

memorie interne UFS 4.0

sensori per fotocamere fino a 320MP

registrazione video 8K a 60 fps con il nuovo ISP (Internal Signal processor)

modem 5G Exynos 5300 che supporta internet of Things a banda stretta (NB-IoT), reti non terrestri (NTN) e comunicazione satellitare per situazioni di emergenza

Galaxy S24 Ultra non utilizzerà il chipset Exynos 2400?

Ebbene recenti rumors, già ipotizzati qualche settimana fa, indicano che il nuovo chipset sviluppato e prodotto da Samsung potrebbe essere utilizzato in Europa solo sui Galaxy S24 e S24 Plus.

Questo perché alcuni informatori affermano che il modello Galaxy S24 Ultra utilizzerà in tutti i mercati (oltre che negli USA anche in Europa) il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Perché questa presunta scelta da parte di Samsung?

Come è già accaduto per i Galaxy S23, che utilizzano tutti chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, è probabile che l’Exynos 2400 non garantisca le stesse prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 3 in certi ambiti di utilizzo (GPU probabilmente).

Quindi l’azienda coreana avrebbe deciso di implementarlo solo sul top di gamma di punta, l’S23 Ultra, per garantire che quest’ultimo sarà il più veloce possibile.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte questi rumors con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X) per i Rumors, Dettagli Exynos: Ufficiale Samsung

