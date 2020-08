Samsung Find My Mobile adesso localizza i dispositivi anche se sono offline

L’applicazione Samsung Find My Mobile si è aggiornata e adesso permette la localizzazione dei dispositivi anche se quest’ultimi sono offline: i dettagli.

Per chi non lo sapesse già l’applicazione di Samsung, Find My Mobile, è un software che ha come scopo principale quello di aiutare l’utente a controllare il proprio dispositivo da remoto.

Di fatto è possibile:

localizzare lo smartphone;

effettuare salvataggi (backup) sul Cloud di Samsung;

eliminare i file salvati in locale;

sbloccare lo smartphone se dimenticate la password, il PIN o il segno;

bloccare l’accesso a Samsung Pay nel caso in cui il vostro smartphone risulti disperso/rubato.

Va sottolineato che l’applicazione necessita di base una connessione ad internet per poter eseguire tutte queste operazioni.

Samsung Find My Mobile si aggiorna: arriva la localizzazione offline

Oggi però Samsung ha rilasciato un aggiornamento per quest’App che di fatto risolve il problema della necessità di disporre di una connessione ad internet per localizzare il telefono.

L’ultima versione 7.1.08.0 (e ovviamente successive) ha di fatto aggiunto una nuova opzione a disposizione per l’utente: la localizzazione offline.

La localizzazione offline utilizza un espediente molto intelligente: per localizzare il vostro smartphone offline vengono di fatto utilizzati i dati trasmessi da altri smartphone Galaxy nelle vicinanze.

Oltre agli smartphone tale funzione può essere utilizzata per localizzare eventuali accessori smarriti come Galaxy Watch e auricolari se erano collegati al dispositivo.

Per massimizzare la sicurezza e la privacy degli utenti la nuova funzione di localizzazione offline prevede pure la possibilità di crittografare i dati.

Se avete installato sul vostro Samsung Galaxy l’app Find My Mobile è possibile che nelle prossime ore vi arrivi una notifica di aggiornamento che sottolineerà la presenza della nuova funzione offline.

Fonte: Via Twitter