Samsung Galaxy A 2020: 9 nuovi smartphone registrati

In arrivo quest’anno nove nuovi modelli Samsung Galaxy A 2020: ecco i nuovi smartphone che sono stati già registrati dall’azienda coreana.

Samsung per questo 2020 prevede il lancio di una nuova serie di smartphone facenti parte della gamma Galaxy A, oltre a quelli già annunciati a fine 2019.

Vi ricordiamo infatti che l’azienda coreana ha già annunciato due nuovi Galaxy A 2020 a fine dicembre 2019: il Galaxy A51 e il Galaxy A71.

Samsung Galaxy A 2020: già registrati nove nuovi smartphone per quest’anno

Samsung per il 2020 ha già registrato in Corea del Sud ulteriori 9 smartphone Galaxy A 2020, dispositivi che spazieranno dalla fascia medio-bassa a quella alta del mercato.

Al momento questi sono i nomi commerciali registrati dall’azienda coreana:

Galaxy A12;

Galaxy A22;

Galaxy A32;

Galaxy A42;

Galaxy A52;

Galaxy A62;

Galaxy A72;

Galaxy A82;

Galaxy A92.

Sfortunatamente al momento non ci sono dettagli tecnici, software o hardware che riguardano questi nove smartphone Galaxy A 2020, quindi non sappiamo quali saranno le principali novità introdotte da Samsung.

Molto probabilmente non tutti questi smartphone saranno commercializzati in Europa (quindi in Italia), dato che alcuni di loro saranno venduti solo in specifici paesi.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni nelle prossime settimane: sicuramente il web ci fornirà rumors a breve.