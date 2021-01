Samsung Galaxy A02 ufficiale: prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy A02 è stato ufficializzato: ecco il prezzo e le caratteristiche hardware principale di questo smartphone Android economico.

Samsung oggi ha presentato il suo smartphone android più economico almeno per quanto riguarda i primi mesi del 2021: stiamo parlando del Galaxy A02.

Non sappiamo se questo smartphone arriverà anche sul mercato Europeo/Italiano.

Samsung Galaxy A02 prezzo e caratteristiche principali del nuovo smartphone economico

Sta di fatto che il telefono è stato ufficializzato in Thailandia ad un prezzo che al cambio attuale fanno circa 82 euro.

Si tratta in sostanza di una versione impoverita del precedente Galaxy A02S che invece ha un prezzo di listino intorno ai 150 euro.

Dal punto di vista hardware il modello A02 si presenta così:

Display LCD IPS Infinity V da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ 1600 x 720 pixel in formato 20:9;

Processore MediaTek’s MT6739W (Quad Core Cortex A53 a 1.5 Ghz) con GPU PowerVR GE8100;

3GB di ram e 32GB di memoria interna (espandibile con microSD);

Fotocamera anteriore selfie da 5Mp f/2.0;

Doppia fotocamera posteriore: principale da 13 MP, f/1.9, (wide), AF, e secondaria macro da 2MP (f2.4);

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.x, A-GPS, GLONASS, supporto dual sim LTE 4G, jack da 3.5mm per le cuffie, porta usb 2.0;

Batteria interna da 5000 mAh con ricarica a 7.75W;

Socca in plastica con dimensioni pari a 164 x 75.9 x 9.1 mm e un peso complessivo di 206 grammi;

Sistema operativo Android 10 con interfaccia One UI 2.x.

Dal punto di vista hardware non possiamo lamentarci troppo considerato il prezzo di vendita, che ricordiamo è basato sul mercato Thailandese: in Europa se arriverà costerà almeno 25-40 euro in più!