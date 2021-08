Samsung Galaxy A03S ufficiale: le specifiche principali

Ufficializzato per il mercato indiano il Samsung Galaxy A03S, uno smartphone con tecnologia mobile 4G economico: le specifiche hardware principali.

Con poco meno di 155 dollari americani in India è disponibile da poco il nuovo Samsung Galaxy A03S, di cui non abbiamo ancora informazioni sull’arrivo o meno in Europa.

Samsung Galaxy A03S ufficiale: le principali caratteristiche

Non si tratta di uno smartphone innovativo, ma è un dispositivo che punta soprattutto sull’autonomia e il prezzo aggressivo.

Infatti lo smartphone utilizza un classico Display LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+, e tacca a V in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore.

La fotocamera anteriore per selfie ha un sensore da 5 MP.

Sulla scocca posteriore in alto a sinistra troviamo il modulo fotografico con tre sensori:

Principale da 13MP;

Macro da 2MP

Profondità da 2MP.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 164.2 x 75.9 x 9.1 mm, pesa 196 grammi e viene commercializzato nei colori Nero, Blu e bianco.

Come chipset Samsung ha deciso di implementare il Mediatek Helio P35, affiancato da 3/4GB di ram e fino a 64GB di memoria interna espandibile con microSD.

La connettività prevede il classico Wi-Fi 802.11 b/g/n, c’è il Bluetooth 5.0, il supporto al Dual SIM LTE 4G, il jack da 3.5mm per le cuffie, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, lo scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente, la porta usb Type C.

Il Galaxy A03S punta sicuramente sull’autonomia, grazie alla buona batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 15W.

Come sistema operativo c’è Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.