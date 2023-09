Samsung Galaxy A05 e A05S ufficiali: le caratteristiche

Samsung ha ufficializzato i nuovi Galaxy A05 e Galaxy A05S in Malesia: ecco le principali caratteristiche di entrambi gli smartphone android economici.

Ecco i due smartphone android economici della serie Galaxy A con sola connettività 4G che hanno al momento fatto il debutto ufficiale sul sito Samsung Malesia: stiamo parlando del Galaxy A05 e Galaxy A05S.

Vediamone le caratteristiche principali.

Galaxy A05 e Galaxy A05S ufficiali: le principali caratteristiche

Galaxy A05: i dettagli da conoscere

Il modello A05 si presenta con un classico display LCD PLS Infinity U (tacca a forma di U) da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione HD+ 1600 x 720 pixel.

Il display è protetto da vetro di cui però non viene specificato il tipo.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 168.8 x 78.2 x 8.8 mm per un peso complessivo di 195 grammi; la scocca è il plastica.

Il telefono è disponibile in tre colorazioni: verde chiaro, nero e argento.

Al suo interno viene utilizzato un chipset Octa-core non specificato da Samsung, ma dovrebbe trattarsi dello Mediatek Helio G85 con processo produttivo a 12nm e frequenza massima di 2Ghz.

Al chipset vengono abbinati 6GB di ram e 128GB di memoria interna che risulta espandibile con microSD.

Dal punto di vista della multimedialità troviamo una fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, (ampio), AF e un sensore da 2 MP, f/2.4 di profondità.

Nella tacca a U troviamo la fotocamera anteriore per selfie, con un sensore da 8MP, f/2.0.

Lo smartphone è in grado di registrare video solo in formato 1080p a 30/60 fps.

L’audio è garantito dall’altoparlante mono e dal classico jack da 3.5mm.

A livello di connettività lo smartphone garantisce la connessione LTE 4G dual sim, c’è il Wi-Fi AC dual band, il Bluetooth 5.3, GPS, la porta USB Type C 2.0.

Non sembra essere previsto il chipset NFC e lo scanner per le impronte digitali.

Il Galaxy A05 viene alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Galaxy A05S: le caratteristiche da conoscere

Il modello A05S si presenta sempre con un display LCD PLS da 6.7 pollici di diagonale ma con una risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel.

C’è sempre la tacca Infinity U che risulta però leggermente più grande, dato che la fotocamera per selfie utilizza un sensore da 13MP f/2.0 invece che da 8MP.

Lo smartphone ha dimensioni identiche al modello precedente, ma pesa un grammo in più.

Anche in questo caso la scocca è completamente in plastica, nei colori verde chiaro, nero, viola e argento.

Il Galaxy A05S monta un chipset 4G ma diverso: troviamo infatti un Octa-Core funzionante a 2.4Ghz che sulla carta dovrebbe essere lo Snapdragon 680 prodotto a 6nm.

Anche in questo caso la memoria è di 6GB per quanto riguarda la ram e di 128GB (espandibile con microSD) per quanto riguarda la rom.

Posteriormente troviamo lo stesso sensore principale da 50MP e il sensore di profondità da 2MP visto sul modello A05, ma in più il modello A05S presenta anche un sensore Macro da 2MP f/2.4.

L’audio è mono, c’è il jack da 3.5mm.

La connettività presenta il 4G dual sim, il Wi-Fi AC dual band, il Bluetooth 5.1, la porta USB Type C, il GPS e c’è pure lo scanner per le impronte digitali laterale.

Anche in questo caso assente il chipset NFC.

Il Galaxy A05S viene alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 25W.

Entrambi gli smartphone escono con Android 13 e probabilmente interfaccia ONE UI 5.1.1.

Ancora da conoscere il prezzo di vendita e l’eventuale disponibilità in Europa (Italia compresa).

