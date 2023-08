Samsung Galaxy A05 si mostra in immagini dal vivo: arrivo imminente?

Il prossimo smartphone 4G economico di Samsung il Galaxy A05 è stato mostrato in un paio di immagini dal vivo: probabilmente il suo arrivo è ormai imminente.

Sicuramente Samsung è più famosa per i suoi smartphone pieghevoli Galaxy Z e per i suoi top di gamma Galaxy S, ma non tutti possono permetterseli o non sono interessati alle caratteristiche hardware.

Per gli utenti meno esigenti Samsung sembra che presto lancerà sul mercato il Galaxy A05.

Samsung Galaxy A05 immagini dal vivo ne svelano il design: arriverà presto?

Oggi il successore dell’attuale Galaxy A04 è stato certificato dall’agenzia nazionale brasiliana per le telecomunicazioni Anatel mostrandosi in alcune immagini dal vivo.

Le immagini come potete vedere mostrano il frontale e la scocca posteriore dello smartphone che è nel classico colore nero.

Si può notare la presenza della classica tacca a U che contiene la fotocamera anteriore (Samsung chiama questo pannello Infinity-U), mentre posteriormente si può vedere la doppia fotocamera posteriore con flash led posizionata in alto a sinistra.

Sfortunatamente l’agenzia brasiliana non fornisce dettagli tecnici e hardware sul Galaxy A05, ma precedenti rumors ci vengono in aiuto.

Da quello che è trapelato il telefono dovrebbe utilizzare il chipset Mediatek Helio G85 che è limitato alla connettività mobile LTE 4G.

A livello di memoria aspettiamoci un modello base con 4GB di ram e 64GB di rom, e forse una variante con 128GB.

Come batteria Samsung dovrebbe utilizzare un unità da 5000 mAh, e sulla carta dovrebbe avere una ricarica rapida più veloce dell’attuale Galaxy A04 ma probabilmente non superiore ai 15W.

Essendo uno smartphone 4G economico, ci si aspetta che Samsung lo lancerà nelle prossime settimane ad un prezzo di listino Globale intorno ai 150 dollari americani.

Disponibilità e prezzo per il mercato europeo ancora da definirsi, ma possiamo pensare ad un prezzo di listino al lancio tra i 129 e i 149 euro.

Fonte: Via

