Samsung Galaxy A05S ufficiale in Europa: le caratteristiche

Il Samsung Galaxy A05S è stato ufficializzato per il mercato europeo: le principali caratteristiche dello smartphone economico dell’azienda coreana.

Senza grossi proclami e tramite un semplice comunicato ufficiale, oggi Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone 4G economico per il mercato europeo: il Galaxy A05S.

Samsung Galaxy A05S è ufficiale in Europa: ecco quello che dovete sapere

L’attuale Galaxy A05S presenta caratteristiche hardware di fascia economica, ma Samsung ha voluto migliorare alcuni aspetti.

Per la prima volta il dispositivo più economico dell’azienda coreana utilizza un display con risoluzione nativa FHD+ (e non più HD+) e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il pannello ha un dimensione di 6.7 pollici di diagonale, quindi sarà più grande rispetto a quello montato sulla versione precedente (A04s)

Sfortunatamente l’azienda coreana non specifica il chipset utilizzato sul modello A05S, ma prevede un quantitativo di 64GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB.

Probabilmente lo smartphone avrà un massimo di 4GB di ram, e forse sarà commercializzato in versioni come 3-32GB o 4-32GB per chi vuole spendere di meno.

A livello multimediale sono previsti tre sensori fotografici posteriori (non specificati), e una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie.

Lato design Samsung promette uno smartphone sottile ed elegante, disponibili nelle colorazioni nero, argento e lime.

Il Galaxy A05S presenta lo scanner per le impronte digitali lateralmente, e viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W (VS 15W per il modello A04S).

Il caricabatteria non è presente all’interno della confezione di vendita.

Sfortunatamente Samsung non definisce dettagli come il prezzo di vendita, il sistema operativo utilizzato e la durata del supporto software.

Futuri dettagli probabilmente saranno annunciati in un secondo tempo.

