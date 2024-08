Samsung Galaxy A06 ufficiale: le principali caratteristiche

Samsung Galaxy A06 è ufficiale: le caratteristiche principali dello smartphone Android più economico dell’azienda coreana per il 2024 e inizio 2025.

Oggi Samsung ha ufficializzato il successore dell’attuale Galaxy A05, il Galaxy A06, e l’ha fatto con un primo comunicato tramite la sezione vietnamita.

Infatti al momento il dispositivo è presente solo sul sito ufficiale Samsung Vietnam.

Samsung Galaxy A06 è ufficiale: le caratteristiche da conoscere

Nonostante lo smartphone è stato ufficializzato solo in Vietnam, ci sono elevate possibilità che Samsung lo rilasci senza annunci o proclami anche sul mercato Europeo entro la fine dell’estate.

Per adesso non possiamo dirvi quando e a che prezzo in Europa, ma possiamo elencarvi le principali caratteristiche hardware e il prezzo nel paese asiatico.

Il Galaxy A06 utilizza il chipset Mediatek Helio G85 abbinato a 4GB di ram e 64GB di memoria interna, o 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

La memoria interna risulta essere espandibile data la presenza di uno slot per microSD.

Come display troviamo un pannello da 6.67 pollici di diagonale con tecnologia LCD IPS, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Di fatto per avere un display Amoled dovrete acquistare almeno un Galaxy A15, che è di una fascia leggermente superiore.

Il telefono dispone di una fotocamera principale da 50MP abbinata ad un sensore da 2MP per la profondità.

Come camera selfie troviamo un sensore da 8MP.

L’audio è garantito da un’altoparlante mono e c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

A livello di connettività troviamo lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, il Wi-Fi AC dual band, il Bluetooth 5.3, il GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, la porta USB Type C 2.0, il supporto alla connessione LTE 4G Dual SIM.

Da quello che sappiamo sembra che lo smartphone non avrà il chipset NFC.

Come batteria troviamo un unità da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Samsung rilascia lo smartphone con Android 14 e garantisce 2 anni di supporto per gli aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 16), e probabilmente 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Samsung Vietnam vende la versione 4-64GB a 3,190,000 VND (circa 115 euro attuali) e la versione 6-128GB a 3,790,000 VND (137 euro al cambio attuale).

Fonte ufficiale: Samsung Vietnam

